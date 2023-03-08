蛋價衝擊學校午餐 教育部將與農委會討論

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雞蛋批發價近期上漲，台北市傳出多校向家長調查意願，準備調漲學校午餐價格。教育部長潘文忠（圖）8日在立法院表示，將與農委會討論相關補助。 中央社記者王飛華攝 112年3月8日

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（中央社記者陳至中台北8日電）雞蛋批發價近期上漲，台北市傳出多校向家長調查意願，準備調漲學校午餐價格。教育部長潘文忠今天在立法院表示，將與農委會討論相關補助。

立法院教育及文化委員會今天邀請教育部做業務概況報告，民進黨籍立委張廖萬堅質詢時問及，受食材成本影響，已有多個縣市傳出將調整午餐費用，恐增加家長負擔。

對此，潘文忠表示，確實有收到部分縣市反映，教育部原來就有補助機制，可以降低家長的負擔，近期會再瞭解團膳業者的整體狀況，並與農委會開會討論，畢竟食材的價格，農委會比較能全面掌握。

潘文忠在業務報告中提到，行政院透過「推動偏鄉學校精進午餐方案」，補助每人每餐食材費用未達新台幣62元的差額，且確保要提供6道餐食，約有24萬人受惠。

另外，教育部109年至111年間挹注12.5億元，補助1944所國中小修繕廚房，並充實偏鄉學校午餐人力，包括營養師、廚工、運送車輛等。（編輯：李亨山）1120308