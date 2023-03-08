衛福部添女性官員 陳亮妤9日接任心健司長

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（中央社記者陳婕翎台北8日電）衛福部再添1名女性官員，繼疾管署迎來首名女性副署長，明天起由現任台北市立聯合醫院昆明防治中心主任陳亮妤擔任心健司長，衛福部長薛瑞元表示，女性官員越來越多會是趨勢。

衛福部心理健康司前任司長諶立中已於3月2日退休，司長空缺，薛瑞元今天上午出席立法院衛環委員會報告業務概況並備質詢，中場休息時間接受媒體聯訪時表示，新任心健司長由陳亮妤接任。

衛福部女性官員人數越來越多，薛瑞元說，這一定會是趨勢，畢竟醫療及社福領域也是有非常多女性，陳亮妤對公衛體系熟悉，過去投身愛滋防治、毒品防制等議題，有能力肩負心健司長重責。

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據台灣大學醫學院簡介，陳亮妤是台灣少數臨床、公衛、行政皆具歷練的成癮專家，成大醫學系畢業後，赴台北市立聯合醫院松德院區擔任住院醫師訓練，因對成癮有濃厚興趣，申請上約翰霍普金斯公衛博士，回台後一邊持續成癮臨床服務，2017起在台大公衛學院任教至今。

陳亮妤在2019年起開始督導台北市毒品防治業務，擔任過衛生福利部精神科諮議委員、食藥署管制藥品審議委員及精神醫學會秘書長；她的研究以台灣成癮議題為出發，涵蓋臨床及公衛視野，主題包含青少年藥癮、新興毒品、K他命等。（編輯：李亨山）1120308