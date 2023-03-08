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文組生參加就博會被嘲諷 潘文忠：每個人都有角色

2023/3/8 12:37
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（中央社記者陳至中台北8日電）民進黨立委林宜瑾今天在立法院質詢提到，網路上出現討論就業博覽會的文章，毫不遮掩地嘲諷文組學生的就業出路。教育部長潘文忠表示，每個人在社會上都有角色，「沒有誰輕誰重，誰最了不起。」

立法院教育及文化委員會今天邀請教育部做業務概況報告，林宜瑾質詢時指出，近期網路出現一篇文章，嘲諷文組學生不要去就業博覽會，因為沒有職缺。後續社群討論也有許多留言，毫不遮掩地諷刺文組學生的就業出路。

「我們教育怎麼了，為何會養成針對特定學門和行業的歧視？」林宜瑾說，文化部近年祭出多項政策，支持藝文產業人才，教育部站在培育的第一線，也應更善待人才。

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對此，潘文忠表示，教育應尊重個別學生的興趣，各領域人才都會有好的發揮，在社會中扮演好的角色。

潘文忠提到，近期有機會和多名企業創辦人對話，他們在討論AI（人工智慧）時都提到，未來最需要的是「最懂人」的人才，和技術人才一起合作發展產品，才最適合社會發展。近年大學教育也著重跨領域學習，不同科系的學生應是「伙伴」關係，沒有誰輕誰重、誰最了不起。（編輯：李亨山）1120308

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