112年春安勞檢開罰6538萬元 營造業占比最高

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者張雄風台北8日電）勞動部今天公布112年春安勞檢結果，檢查9241家事業單位，共965廠（場）次處以罰鍰，罰鍰金額新台幣6538萬元、停工296廠（場）次，以營造業占比最高。

勞動部職業安全衛生署於去年12月27日執行「112年春安期間加強勞動檢查實施計畫」，並於今天公布檢查結果。

職安署指出，計畫期間共對9241家事業單位實施檢查（含依廠場作業特性進行夜間檢查計49家事業單位），處以罰鍰965廠（場）次，罰鍰金額6538萬元、停工296廠（場）次，合計共處分1261場次。

職安署表示，這次春安勞檢，查有違反勞動相關法令規定者計1萬392項次，已依規定處以罰鍰、停工等處分。

在安全衛生設施部分，以營繕工程作業人員未戴用安全帽、營造作業未就作業有關事項實施檢點、未訂定安全衛生工作守則、未使勞工接受安全衛生教育訓練等事項為最多；至於勞動條件部分，則以工作超時、及延長工作時間未依標準加給工資等占多數。

職安署進一步說明，112年春安勞檢實施期間，重大職業災害勞工死亡人數為20人，與111年同期有勞工29人發生重大職業災害死亡，減少約31%

根據資料，111年春安勞檢總共計檢查了8667家事業單位，停工240廠（場）次，罰鍰900廠（場）次，罰鍰金額計4559萬元。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

職安署職業安全組長朱文勇接受媒體訪問時表示，今年開罰因違反職業安全衛生6000多萬元為主、違反勞動條件約罰155萬元；罰鍰金額較高，主要是有提高罰鍰額度；開罰也以營造業占比最高，其中今年因重大職業災害勞工死亡人數，營造業就占約半數。

職安署強調，勞工的工作安全及勞動條件需要雇主積極善盡責任，提醒雇主，於日常工作期間即應加強安全衛生設施及落實安全衛生管理，確實做到零災害。（編輯：李亨山）1120308