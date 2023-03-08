春訪觀霧遊憩區 「霧社櫻王」3月中旬將盛開

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林務局新竹林區管理處預估，觀霧國家森林遊樂區觀霧山莊前方的「霧社櫻王」將在3月中旬盛開，民眾可把握花期前往賞櫻、健行。圖為往年櫻王盛開美景。（林務局新竹林區管理處提供）中央社記者管瑞平傳真 112年3月8日

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（中央社記者管瑞平苗栗縣8日電）觀霧國家森林遊樂區觀霧山莊前方的「霧社櫻王」，被譽為北台灣最大的霧社櫻，林務局新竹林區管理處預估花況將在3月中旬盛開，民眾可把握花期前往觀霧賞櫻、健行。

林務局新竹林區管理處今天表示，霧社櫻是台灣特有種，因最早在霧社被發現，便以「霧社」為名，花瓣潔白如雪，有別於一般常見花瓣緋紅的山櫻花，甚至偶而會被誤認為梅花。

新竹林管處指出，觀霧山莊前方的霧社櫻，胸徑逾80公分，樹高約14公尺，推估樹齡至少有80年，因此被稱為「霧社櫻王」，在花瓣掉落時猶如細雪紛飛的三月雪，為春天添增如夢似幻氣氛。

新竹林管處說，目前霧社櫻王已開花近7成，預計接下來1週、在3月中旬盛開；春天造訪觀霧國家森林遊樂區，不僅可賞霧社櫻，更可以挑戰園區內難易度不同的步道，享受森林浴並沉浸在繚繞雲霧中。

新竹林管處處長夏榮生表示，林管處於假日委託客運業者增開台灣好行加班車，歡迎民眾預約搭乘大眾交通運輸前往觀霧，環保低碳又便利。（編輯：陳政偉）1120308