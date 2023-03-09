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王必勝：待3大工作完成 COVID-19降類可能提前

2023/3/9 16:57（3/9 17:27 更新）
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（中央社記者沈佩瑤台北9日電）繼校園口罩令鬆綁，指揮中心今天宣布COVID-19輕症確診者20日起免隔離。指揮官王必勝說，待醫療院所防疫規範調整等3大工作完成，COVID-19降類與指揮中心撤降，都可能提前。

隨國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情平穩，校園口罩鬆綁3月6日如期上路，當時中央流行疫情指揮中心指揮官王必勝透露，台灣防疫解封3階段初估時程，預計3月完成確診免隔離新制，4月有望放寬醫院感染管制，力拚5月COVID-19降類。

王必勝今天下午在疫情記者會中宣布，室內口罩鬆綁及228連假均未造成疫情反彈，加上「疫苗+1」活動開跑，群體免疫保護力將進一步提升，3月20日起，COVID-19輕症確診者免通報、免隔離，改為0+n自主健康管理，相關防治措施同步放寬。

外界關注COVID-19降類與指揮中心去向。王必勝說，現階段有3大工作，首先是室內口罩解封，這已經實施，再來就是今天宣布的輕症確診者免隔離，最後則是醫療院所的防疫規範，如專責病房退場、院內感控措施調整等。

王必勝表示，待這3大工作完成，就可以考慮修改COVID-19法定傳染病類別，改類同時指揮中心是否解編或降級開設，都會陸續討論，原先設定在5月，是不是再提早一點，「當然也是有可能」。

此外，有醫師職業工會呼籲，未來輕症確診者免隔離、免通報，對於確診醫護的休假問題仍有隱憂，應盡快擬定對策。指揮中心發言人羅一鈞表示，已請專家開會討論，研擬相關作為，近期將公布；原則上採支持性給假方式，相關配套如避免照顧病患，安排非第一線工作等，但儘量以讓醫護安心在家休息為原則。（編輯：管中維）1120309

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