冷氣團12日晚間南下 白天高溫驟降近10度

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（中央社記者余曉涵、張雄風台北9日電）中央氣象局今天表示，大陸冷氣團或強烈大陸冷氣團預計12日晚間南下，影響到14日清晨，預估期間中部以北清晨攝氏12度到13度，白天高溫從26度驟降只剩17度到18度。

中央氣象局預報員陳伊秀告訴中央社記者，明天一直到11日各地大致晴朗舒適，西半部日夜溫差大。

陳伊秀指出，預估12日午後北部、東半部會有水氣影響，有局部短暫雨；12日晚間冷氣團南下，強度介於大陸冷氣團或強烈大陸冷氣團之間，北台灣開始降溫。

溫度方面，陳伊秀指出，由於12日高溫仍有26度，13日受到冷空氣影響，氣溫只剩17度到18度，提醒民眾留意。14日白天冷空氣減弱，氣溫逐漸回升，屆時高溫約在20度到21度，接下來高溫也會逐漸回升。

陳伊秀表示，北台灣天氣將會從濕冷轉為乾冷型態，12日中午在迎風面的北部及東半部有局部短暫雨，中部及南部則為多雲到晴。

陳伊秀說，13日雖然仍有水氣，但會逐漸趨緩，下半天起就轉為多雲到晴的天氣型態。

此外，陳伊秀提醒，明天中南部地區及11日、12日西半部地區、馬祖易有低雲或局部霧，影響能見度。（編輯：管中維）1120309