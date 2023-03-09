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冷氣團12日晚間南下 白天高溫驟降近10度

2023/3/9 18:09（3/9 19:11 更新）
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中央氣象局表示，冷氣團預計12日晚間南下。圖為台北市南港區民眾穿外套、戴帽子禦寒。（中央社檔案照片）
中央氣象局表示，冷氣團預計12日晚間南下。圖為台北市南港區民眾穿外套、戴帽子禦寒。（中央社檔案照片）
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（中央社記者余曉涵、張雄風台北9日電）中央氣象局今天表示，大陸冷氣團或強烈大陸冷氣團預計12日晚間南下，影響到14日清晨，預估期間中部以北清晨攝氏12度到13度，白天高溫從26度驟降只剩17度到18度。

中央氣象局預報員陳伊秀告訴中央社記者，明天一直到11日各地大致晴朗舒適，西半部日夜溫差大。

陳伊秀指出，預估12日午後北部、東半部會有水氣影響，有局部短暫雨；12日晚間冷氣團南下，強度介於大陸冷氣團或強烈大陸冷氣團之間，北台灣開始降溫。

溫度方面，陳伊秀指出，由於12日高溫仍有26度，13日受到冷空氣影響，氣溫只剩17度到18度，提醒民眾留意。14日白天冷空氣減弱，氣溫逐漸回升，屆時高溫約在20度到21度，接下來高溫也會逐漸回升。

陳伊秀表示，北台灣天氣將會從濕冷轉為乾冷型態，12日中午在迎風面的北部及東半部有局部短暫雨，中部及南部則為多雲到晴。

陳伊秀說，13日雖然仍有水氣，但會逐漸趨緩，下半天起就轉為多雲到晴的天氣型態。

此外，陳伊秀提醒，明天中南部地區及11日、12日西半部地區、馬祖易有低雲或局部霧，影響能見度。（編輯：管中維）1120309

（圖取自facebook.com/CWB.TW）
（圖取自facebook.com/CWB.TW）
#陳伊秀
#中央氣象局
#大陸
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