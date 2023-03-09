未來3天空氣品質不佳 13日南部留意污染物累積

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（中央社記者張雄風台北9日電）環保署表示，今天西半部空氣品質不佳的情況，已有17縣市啟動應變機制；未來3天上半天空氣品質都不太好，13日後風向改為東北風，污染物將往南移動，還有可能帶來部分境外污染。

行政院環境保護署今天發布新聞稿表示，今天西半部空氣品質不佳的情況，除已先行協調台電等燃煤電廠降載減排外，並有17個縣市啟動應變機制，共同執行聯合稽查等各項減量措施，降低污染影響。

環保署指出，今天上午隨著白天陽光露臉，混合層高度提高，擴散條件稍微改善後，目前北部地區空氣品質已有好轉；而後續幾天的氣象條件仍很類似，預計上半天的空氣品質都不太好，午後才會稍微好轉；13日以後風向改為東北風，污染物將往南移動，還有可能帶來部分的境外污染。

環保署預估，未來3天天氣條件狀況類似，污染累積情形會逐漸影響南部地區。

環保署進一步說明，在降載減排部分，統計5日至今天下午2時，協和、林口、中火、麥寮及興達等電廠總計降載電量達6.8億度，減排硫氧化物等污染物共約439公噸，約等於新北市（160萬戶）40天所需電量造成的排放量。

各縣市的聯合應變作為方面，環保署表示，包含雙北等北部縣市共聯合稽查1萬餘輛車輛及200多家工廠，並於基隆港進行船舶排煙稽查；中部的苗栗、台中、彰化與南投除執行工廠、車輛查核，后里與文山焚化廠也配合進行停爐及降載。

雲林地區21部燃煤鍋爐與發電機組配合降載減排或歲修，屏東、台南都以無人載具查察露天燃燒熱點，嘉義縣則利用制高點設備以AI監控露天燃燒熱點，高雄要求6家大型工廠進行降載減排。

環保署也提醒民眾要共同留意與配合，近日屢有民眾在掃墓時不慎引發火災的情形，呼籲民眾採行以功代金等更環保的祭拜方式，紙錢也可以交由環保單位集中處理，在慎終追遠的同時也能顧及環境品質。（編輯：陳政偉）1120309

圖為10日至12日空氣品質預報。（圖取自環保署空氣品質監測網網頁airtw.epa.gov.tw）