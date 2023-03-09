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西半部14測站空品亮紅燈 週未冷氣團南下才會改善

2023/3/9 10:16（3/9 10:35 更新）
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西半部擴散條件不佳，9日截至上午9時，全台共14測站空氣品質達紅色警示等級，主要分布於桃園至雲林一帶。（圖取自行政院環保署網頁airtw.epa.gov.tw）
西半部擴散條件不佳，9日截至上午9時，全台共14測站空氣品質達紅色警示等級，主要分布於桃園至雲林一帶。（圖取自行政院環保署網頁airtw.epa.gov.tw）
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（中央社記者張雄風台北9日電）環保署今天表示，由於環境風場偏東風，西半部擴散條件不佳，今天截至上午9時，全台共14測站空氣品質達紅色警示等級，主要分布於桃園至雲林一帶；預估週未冷氣團南下挾帶水氣，空品才會改善。

根據行政院環保署空氣品質監測網，今天截至上午9時，全台共14測站空氣品質達紅色警示等級，範圍遍布桃園以南至雲林，另外也有18測站達橘色提醒等級，皆位於嘉義以北；主要污染物為細懸浮微粒（PM2.5）。

環保署提醒北部、中部、雲嘉南地區、金門等地區所有族群應減少在戶外活動（紅色警示），竹苗地區敏感族群應減少在戶外劇烈活動（橘色提醒）。

環保署空氣品質保護及噪音管制處長蔡孟裕告訴中央社記者，近日環境風場皆為偏東風，因此整個西半部因風速弱，今天桃園外海有背風渦流，加上雲林、彰化一帶垂直擴散條件差，易累積污染物。

蔡孟裕表示，目前已啟動各縣市聯合應變機制；但根據氣象條件，近期天氣偏穩定，可能要等到週末冷氣團南下、風速增強並帶有水氣，空氣品質才能改善。

環保署表示，今天至12日白天環境風場為偏東風，西半部位於弱風區，擴散條件轉差，污染物易累積，午後受光化作用影響，臭氧濃度稍易上升；12日晚間至13日受大陸冷氣團或強烈大陸冷氣團南下影響，環境風場轉為東北風，迎風面擴散條件好轉，中南部位下風處，污染物仍易累積。（編輯：陳仁華）1120309

#蔡孟裕
#桃園
#雲林縣
蔡孟裕
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