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冷氣團南下加輻射冷卻 14、15日清晨下探8度

2023/3/10 09:18（3/10 09:33 更新）
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圖為2月27日民眾穿著保暖衣物在中央研究院散步。（中央社檔案照片）
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（中央社記者汪淑芬台北10日電）中央氣象局今天預測，12日晚起將有大陸冷氣團或強烈大陸冷氣團南下，中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮說，因強輻射冷卻加持，14、15日清晨，部分平地低溫下探攝氏8度。

氣象局說，12日白天仍偏暖，晚起大陸冷氣團或強烈大陸冷氣團南下，北部及東北部氣溫下降；北部、東半部有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴。

氣象局預報，13日至14日清晨，大陸冷氣團或強烈大陸冷氣團影響，中部以北、東北部及東部天氣明顯偏冷，其他地區早晚也偏冷，14日白天起冷氣團減弱，各地氣溫回升。

吳德榮今天在「三立準氣象．老大洩天機」說，最新模式模擬顯示，12日晚，鋒面抵達、挾冷空氣南下，北、東天氣明顯轉變。鋒面快速通過，13日清晨北、東有局部雨，氣溫遽降，中南部多雲時晴，白天北、東雨漸停、濕冷轉乾冷。14日至16日天氣晴朗、白天氣溫逐日漸升。

吳德榮說，這波冷空氣以「大陸冷氣團」的機率最高（台北測站約可降至13度或14度），夜間因強輻射冷卻加持，14日、15日清晨，部分平地將下探8度左右，但仍應注意模式的變化。（編輯：郭諭儒）1120310

中央氣象局預測，12日晚起將有大陸冷氣團或強烈大陸冷氣團南下。（圖取自facebook.com/CWB.TW）
中央氣象局預測，12日晚起將有大陸冷氣團或強烈大陸冷氣團南下。（圖取自facebook.com/CWB.TW）
#吳德榮
#中央氣象局
#大陸
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