空污成分會轉換 上半天多PM2.5、午後為臭氧

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（中央社記者張雄風台北9日電）氣象局長鄭明典今天表示，臭氧污染更明顯，上午清澈的晴空，午後逐漸灰濛。環保署說明，近日天氣穩定，午後因光化作用臭氧濃度偏高，因此上午空污主要污染物為PM2.5、午後則是臭氧。

中央氣象局長鄭明典今天在臉書表示，臭氧污染比昨天更明顯，小時臭氧濃度還不到警示標準，不過8小時累積量已經需要注意了。

鄭明典說，臭氧是光化學反應（光化作用）衍生性污染源的指標項目，比對真實色彩衛星雲圖，上午相對清澈的晴空影像，下午就逐漸灰濛起來，應該就是光化學煙霧的影響。

環保署空氣品質品保及噪音管制處長蔡孟裕告訴中央社記者，由於近日環境風場天氣系統相對穩定，夜間混合層偏低，污染物易累積，因此隔日上半天細懸浮微粒（PM2.5）濃度偏高，中午過後才逐漸消散。

蔡孟裕說，白天陽光露臉，光化作用造成臭氧濃度逐漸升高，下午到傍晚主要污染為臭氧，到太陽下山後才減輕；如此上午空污多PM2.5、午後為臭氧，每日周而復始。

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蔡孟裕說，5日起已先行協調台電等燃煤電廠降載減排，今天並有17個縣市啟動應變機制，共同執行聯合稽查等各項減量措施，期能降低PM2.5及臭氧的影響。

蔡孟裕提醒，每年10月至隔年3月是空污季，雖然這波空氣品質不良會隨12、13日冷氣團帶來東北風及水氣而減輕，但根據氣象資料，下週仍是以穩定的天氣為主，因此不排除仍會有空氣品質不佳的情況，環保署及各地方環保單位會持續觀察。（編輯：陳政偉）1120309