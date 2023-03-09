臭氧層破洞擴大10% 3年前澳洲野火害的

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研究人員8日表示，澳洲野火產生的煙霧引發化學反應，導致臭氧層破洞擴大10%。圖為2020年澳洲波達拉野火情形。（美聯社）

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（中央社巴黎8日綜合外電報導）研究人員今天表示，澳洲野火產生的煙霧引發化學反應，導致臭氧層破洞擴大10%，不禁讓人擔心，森林大火日益增加，恐會延後保護地球大氣層的臭氧層修復時程。

法新社報導，2019年底到2020年初，嚴酷的夏季高溫和乾旱助長了致命的「黑色夏季」野火。這些野火摧毀大片尤加利樹林，還導致雪梨等城市長達數月籠罩在煙霧和灰燼之中。

先前研究結論指出，每年春天，大火讓超過100萬公噸的煙霧排放到大氣中，導致南極上空臭氧層越破越大洞。

今天發表於科學雜誌「自然」（Nature）的新研究中，美國和中國研究人員更發現，野火會引發一種新發現的化學反應，讓臭氧層更加稀薄。臭氧減少到達地球表面的紫外線輻射量。

領導這項研究的美國麻省理工學院（MIT）教授索羅門（Susan Solomon）表示，這種化學反應一點點地侵蝕南極上空的臭氧層破洞邊緣，讓破洞擴大200萬平方公里，比前一年增加10%。

聯合國模型預測，南半球的臭氧層破洞可望在2060年完全修復，但索羅門擔心，氣候變遷效應可能減緩修復速度。

索羅門在1980年代率先發現造成南極臭氧層破洞的化學物質。

她說，「我們認為野火會變得更頻繁密集」，但臭氧層破洞「終究會好轉，但可以想見，野火會讓這個速度變慢」。（譯者：鄭詩韻/核稿：徐睿承）1120309