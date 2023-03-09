更多編輯台推薦新聞：
影片／91歲配樂大師約翰威廉斯 放眼奧斯卡最高齡得獎紀錄
娛樂

影片／91歲配樂大師約翰威廉斯 放眼奧斯卡最高齡得獎紀錄

不斷更新／WBC棒球經典賽網路電視直播管道 賽程戰績表報你知
運動

不斷更新／WBC棒球經典賽網路電視直播管道 賽程戰績表報你知

WBC經典賽一日棒球迷做功課 又不是世界盃台灣人在瘋什麼？
運動

WBC經典賽一日棒球迷做功課 又不是世界盃台灣人在瘋什麼？

2023奧斯卡直播看點整理 獨行俠風光搶金、楊紫瓊封后呼聲高
娛樂

2023奧斯卡直播看點整理 獨行俠風光搶金、楊紫瓊封后呼聲高

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 科技

臭氧層破洞擴大10% 3年前澳洲野火害的

2023/3/9 11:50（3/9 13:16 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
研究人員8日表示，澳洲野火產生的煙霧引發化學反應，導致臭氧層破洞擴大10%。圖為2020年澳洲波達拉野火情形。（美聯社）
研究人員8日表示，澳洲野火產生的煙霧引發化學反應，導致臭氧層破洞擴大10%。圖為2020年澳洲波達拉野火情形。（美聯社）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社巴黎8日綜合外電報導）研究人員今天表示，澳洲野火產生的煙霧引發化學反應，導致臭氧層破洞擴大10%，不禁讓人擔心，森林大火日益增加，恐會延後保護地球大氣層的臭氧層修復時程。

法新社報導，2019年底到2020年初，嚴酷的夏季高溫和乾旱助長了致命的「黑色夏季」野火。這些野火摧毀大片尤加利樹林，還導致雪梨等城市長達數月籠罩在煙霧和灰燼之中。

先前研究結論指出，每年春天，大火讓超過100萬公噸的煙霧排放到大氣中，導致南極上空臭氧層越破越大洞。

今天發表於科學雜誌「自然」（Nature）的新研究中，美國和中國研究人員更發現，野火會引發一種新發現的化學反應，讓臭氧層更加稀薄。臭氧減少到達地球表面的紫外線輻射量。

刊登在nature期刊的研究：

How the Australian wildfires devastated the ozone layer

領導這項研究的美國麻省理工學院（MIT）教授索羅門（Susan Solomon）表示，這種化學反應一點點地侵蝕南極上空的臭氧層破洞邊緣，讓破洞擴大200萬平方公里，比前一年增加10%。

聯合國模型預測，南半球的臭氧層破洞可望在2060年完全修復，但索羅門擔心，氣候變遷效應可能減緩修復速度。

索羅門在1980年代率先發現造成南極臭氧層破洞的化學物質。

她說，「我們認為野火會變得更頻繁密集」，但臭氧層破洞「終究會好轉，但可以想見，野火會讓這個速度變慢」。（譯者：鄭詩韻/核稿：徐睿承）1120309

#索羅門
#南極
#法新社
聚焦新聞
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族