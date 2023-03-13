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大專專任教師50歲以上占6成 立委憂高教人才斷層

2023/3/13 13:09
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（中央社記者陳至中台北13日電）立法院教育及文化委員會今天邀教育部專題報告，多名立委提到，大專專任教師嚴重高齡化，50歲以上占6成，遠高於OECD國家，且專任人數連年下降，新血難進入高教，恐人才斷層。

對此，教育部次長林騰蛟表示，對於大學教師的待遇問題，會朝調高學術研究加給、擴大應用彈薪制度等，尋求解決。另外，也會提高年輕人就讀博士班的意願，研擬增加獎助學金，並透過「博士級人力產學研發計畫」等，加強就業銜接。

立法院教育及文化委員會邀請教育部、國家科學及技術委員會、銓敘部、行政院人事行政總處等做「解決高教人才斷層危機，如何塑造合理高教人才退休機制」專題報告，並備質詢。朝野立委擔心台灣高等教育待遇偏低，難以吸引海外優秀人才來台，且年輕人讀博士班的意願也越來越低，出現嚴重危機。

台灣民眾黨籍立委張其祿說：「再這樣下去，未來5年、10年，台灣高教岌岌可危。」他指出，台積電招收碩士畢業生，25歲年薪就可達新台幣200萬元；但若讀博士班，35歲才能畢業，好不容易找到助理教授職缺，年薪卻只有約85萬元。

張其祿表示，台灣一直把教授當成公務員看待，薪資待遇也都比照，大學教授薪水像是中小學教師。雖然有「玉山學者」制度，但獲選者是鳳毛麟角，並不是那麼容易。

民主進步黨籍立委吳思瑤表示，台灣正教授年薪約只有125萬元，新加坡與香港高出3倍以上，台灣明顯欠缺競爭力。「玉山學者」攬才有限，難留住中堅學者。更何況私立大專的薪資待遇，還與公立大專有落差，許多學校用「專案教師」聘用，權益缺乏保障。

中國國民黨籍立委楊瓊瓔、鄭正鈐等人提到，不只是薪資偏低，台灣受到少子女化影響，大專專任教職在106年到111年間，減少約3000名。另外，台灣50歲以上專任教師占比已達6成，相比於OECD（經濟合作暨發展組織）國家平均為4成左右，台灣明顯面臨人才斷層的危機。

民進黨籍立委范雲表示，高教問題事關重大，前教育部長黃榮村曾公開呼籲召開全國高教發展會議，希望教育部審慎考慮。

國民黨籍立委游毓蘭表示，年金改革使許多大學教授不敢退休，造成人才聘用的停滯，影響的是台灣的未來，希望政府積極回應。（編輯：管中維）1120313

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