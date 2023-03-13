核二2號機延役？經長：法規與事實面都不可能

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（中央社記者曾智怡、劉千綾台北13日電）核二2號機明天停機，外界關切核二廠延役可能性。經濟部長王美花表示，從法律面看，目前維持運轉40年規範，核二機組也未申請延役，事實面是核二燃料池已滿，核燃料拿不出來，要延役也不可能；且核電除前端燃料成本，尚有後端營運經費要考慮。

經濟部今天舉行「核二2號機依法停機後電力調度說明記者會」，媒體詢問核二、核三延役議可能性，尤其日本政府已拍板核電廠可延役至60年之久，台灣在此國際趨勢下有無討論空間。

王美花表示，台灣民眾對核安、核廢料等仍有許多疑慮，導致核一、核二用過的核燃料尚無法取出，需視如何處理順遂。從法律面看，目前維持運轉40年規範，核二機組也未申請延役；事實面部分，核二燃料池已滿，「核燃料拿不出來，要延役也不可能」。

核廢料處理方面，王美花指出，核二廠室外乾貯興建尚未取得新北市府逕流排放許可，台電自2015年即申請，但遭新北市府屢次駁回，後來不得已提出行政訴訟；高等行政法院已判定台電勝訴，加上新北市長侯友宜近期對外公開表示中央應趕辦此事，台電近期已發文給新北市府，希望能盡快興建乾貯設施。

核三1、2號機於明後年陸續除役，有關乾貯設施建置、與屏東縣政府溝通等進度，台電總經理王耀庭表示，核三廠乾貯計畫已送出去，根據目前掌握，地方較無異見。

針對環團稱，核能退場後取代的電力支出每年多出千億元，王美花解釋，核電發電端成本確實較低，但必須要考量後端經費，上次核定的核後端經費基金約4200多億元，囿於核後端建設無法興建，經費都會持續增加。

由於乾貯設施和未來中期、終場貯存建設仍存不確定性，難以計算真正精準成本，王美花強調，核電成本不能只算前端燃料成本，「後端不會比前端來得少」。

至於再生能源持續增加的成本壓力，王美花說明，未來再生能源躉購費率將越來越低，部分也已轉為競價模式，由台電進行轉供，加上台灣以出口為導向，國際供應鏈廠商對綠電需求高，除貢獻淨零碳排，發展綠電對廠商十分重要。

她指出，台電燃料成本支出遠大於再生能源支出，去年燃料成本支出大增逾3千億。

媒體追問電價調漲可能性，王美花表示，俄烏戰爭造成全球燃料成本大幅上漲，各國電價上漲之餘，通膨也居高不下，且核能占比較台灣高的韓國、法國，電力公司虧損數均較台電多，是全球都受到拖累。（編輯：潘羿菁）1120313