核二2號機14日除役 經部：大潭通霄新機組130萬瓩補缺口

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（中央社記者劉千綾、曾智怡台北13日電）核二2號機服役年滿將於明天停機，外界關注電力缺口。經濟部長王美花表示，今年夏季將新增機組共130萬瓩，大於除役供電量，加上太陽能、風力和水力等再生能源發電出力，可持續確保未來供電穩定無虞。

王美花今天在「核二2號機依法停機後電力調度說明記者會」上指出，今年新增大潭和通霄機組，合計130萬瓩上線運轉，裝置容量合計大於停機的核二2號機98.5萬瓩；大潭8號機4月底開始測試，預計在夏天用電高峰時調度使用，苗栗通霄小型機組1月已上線。

媒體關注新機組上線前的空窗期備轉率，台電發言人吳進忠表示，白天尖峰備轉率估維持在10%，6月底前夜尖峰備轉率維持在7、8%之間；7月白天預估備轉率為11、12%，夜尖峰則是7%。

夏日發電方面，台電表示，雖風力發電量夏天較少，但仍可維持在20至30萬瓩；太陽光電部分，預估夏天白天最大發電量超過700萬瓩。

王美花說明，目前白天太陽光電常有500萬瓩以上的發電出力，舒緩白天的供電壓力，也可將水力留到晚上使用。

因應系統供電壓力轉移至夜尖峰，王美花表示，晚上抽蓄以及慣常水力發電可達440萬瓩，結合新時間電價、需量反應等需求面管理措施，預計今年可抑低夜尖峰100萬瓩。

相較於以往歲修機組5月才回歸，王美花表示，今年3月回歸機組共325萬瓩，4月則有386萬瓩，主因是太陽光電和離岸風電增加，去年第4季再生能源穩定供電達100萬瓩，讓很多機組提早歲修，因此也可提早做調度。

因應極端氣候，王美花指出，台電的歲修時間更有效、更快速，以前是半年檢視一次，現在每2週就檢視一次；並使用3班制度、先儲備備品，有助縮短歲修。

若後續水情不佳，未來慣常水力如何使用，台電說明，越來越多再生能源併網後將改變負載狀況，現在水力聚焦夜尖峰發電，慣常水力可提供電力約170至180萬瓩，將根據水情盡力節約用水。王美花也說，現在發電不是問題，反而希望不要浪費用水，朝向更精簡、針對性用水策略。（編輯：潘羿菁）1120313