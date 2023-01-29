「風光」綠能軍團擴大 今年估10案完工相當增2部核電

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（中央社記者曾智怡台北29日電）綠能軍團持續擴大，儘管核二廠2號機將在3月進入除役階段，根據經濟部能源局盤點，今年全台預估有至少6座大型太陽光電案場，以及4座離岸風場完工併網，新增裝置容量高達2GW，相當於2部核能機組。

台灣2025年發電能源占比目標為「532」（50%天然氣、30%燃煤、20%再生能源），台電指出，去年再生能源共發出215億度電力，占整體發電量8.6%，今年隨著離岸風機併網量增加，預估再生能源發電比例將突破10%。

按照政府規劃，今年底累計離岸風電、太陽光電裝置容量目標，各為4.14GW、14GW，持續往零碳未來邁進。

太陽光電部分，經能源局盤點，目前施工中、預計年底併網大型案場包含台南七股日運案42.8MW、台南將軍新和案120MW、台南七股南旭及新日泰一期案102.1MW、嘉義義竹向陽集團案79.5MW等漁電共生專案。

另外，台糖專案雲林口湖茂正及茂信案178.2MW，工業局專案彰化鹿港彰濱崙尾東華暄及聯合再生案192.3MW等，合計約715MW。

離岸風電部分，2023年預定併網風場包含CIP彰芳西島風場約57支風機、沃旭大彰化東南及西南第一階段風場去年未施工完成約31支風機、海能風場去年未施工完成約3支風機，以及天豐新能源允能風場剩餘64支風機，新增裝置容量達1.3GW。

另一方面，秋冬風神發威，去年12月再生能源滲透率（風電加上光電瞬間供電量占比）一度超過20%，為能源轉型打下一劑強心針。台電表示，今年夏天以後，隨著更多離岸風機完工併網，秋冬有機會穩定維持30%以上滲透率。

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再生能源持續增加，也延伸夜尖峰課題，攤開台電電力調度策略，首先是需求向供應配合，今年元旦正式實施的新時間電價方案，即是在引導產業等用電大戶將工廠排程轉移到白天，台電預期今年夜尖峰抑低量至少100萬瓩。

於此同時，供應也要跟著需求跑，例如台電安排大甲溪、明潭兩大水力系統改為集中在夜間發電，合計供電能力逾400萬瓩，是穩定夜尖峰要角。（編輯：潘羿菁）1120129