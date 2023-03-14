借循環杯送咖啡 31日前小7、摩斯限量7000杯

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（中央社記者張雄風台北14日電）環保署今天表示，為響應315國際消費者權益日，並推廣循環杯借用，與7-ELEVEN及摩斯漢堡合作，自15日起至31日完成循環杯租借，即可獲得1杯免費咖啡，數量有限送完為止。

行政院環境保護署發布新聞稿表示，與業者合作，推出循環杯借用體驗享免費優惠活動，活動期間民眾到7-ELEVEN或摩斯漢堡體驗借用循環杯，借、還成功後就能獲得「CITY CAFE中杯熱拿鐵」或者「中杯摩斯咖啡」1杯，數量有限送完為止。

環保署說明，免費喝咖啡的優惠體驗活動自15日起至31日止，民眾只要到7-ELEVEN完成使用OPEN iECO循環杯服務或摩斯漢堡使用MOS Order APP會員專區借用循環杯，借、還完成後就能獲得7-ELEVEN CITY CAFE中杯熱拿鐵（限量4000杯，每名會員限回饋1杯）或者中杯摩斯咖啡（冰／熱不限，限量3000杯，每名會員限回饋1杯），數量有限送完為止。

環保署指出，贈送的咖啡券將以電子券的方式透過兩家業者APP系統於活動截止後發送。

環保署表示，此次合作的7-ELEVEN及摩斯漢堡兩家皆為獲得「外借杯自主良好管理標誌」符合「循環（外借）杯良好服務指引」6大面向規範的業者，無論是衛生或品質皆有保障。

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為順應環保永續的國際趨勢，環保署自111年4月起公告「一次用飲料杯限制使用對象及實施方式」，要求連鎖超商、飲料店、速食業及超市須提供自備飲料杯新台幣5元價差優惠。

根據環保署統計，自111年7月1日實施開始至今年為止，民眾自備飲料杯比率由過去6%提升達16%，成長2.6倍，效果顯著；為進一步減塑，今年起連鎖超商及連鎖速食店業者需要有一定比率的門市需提供循環杯借用服務並逐年提高門市的比率，減少一次用飲料杯的垃圾產生。（編輯：管中維）1120314