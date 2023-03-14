桃園112年首例腸病毒71型 平鎮女童症狀緩解出院

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（中央社記者葉臻桃園14日電）桃園市衛生局今天表示，平鎮區出現今年首例腸病毒71型輕症確定病例，女童已出院；依據防疫措施公告，今年平鎮區如同一班級於一週內有2名以上病童時，該班級應停課7天。

桃園市政府衛生局今天發布新聞稿表示，確診女童出現發燒、嘴巴出疹且有口腔潰爛情形，經住院治療後症狀緩解、已出院；將依據「桃園市腸病毒防疫措施」公告，今年平鎮區如同一班級於一週內有2名以上病童時，該班級應停課（托）7天。

衛生局表示，腸病毒71型容易引起神經系統的併發症，且引起的重症病程變化快速，5歲以下嬰幼兒為高危險群，務必密切注意幼童是否出現「持續發燒、嗜睡、意識不清、活動力下降、手腳無力」、「肌抽躍」、「持續嘔吐」與「呼吸急促或心跳加快」等重症前兆。

衛生局指出，若發現家中幼童出現上述症狀，應立即送往桃園市5家腸病毒重症責任醫院（林口長庚紀念醫院、聖保祿醫院、衛生福利部桃園醫院、敏盛綜合醫院、國軍桃園總醫院）就醫，以掌握黃金時間治療，降低重症發生的機會。

衛生局也說，依據疾管署監測資料顯示，上週桃園市（3月5日至3月11日）腸病毒門急診就診計293人次、較前一週增加7.72%；全國腸病毒門急診就診計2332人次、較前一週略升2.4%，顯示社區腸病毒活動有發展趨勢。

衛生局提醒，國小及教保育機構也務必遵守腸病毒通報規定，符合高風險區域學校應依停課規定辦理，以避免校園腸病毒傳播。（編輯：李錫璋）1120314