台灣郵輪市場看俏 旅遊業者積極布局

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（中央社記者余曉涵台北15日電）台灣是亞洲郵輪市場第2大的客源國，不少業者在COVID-19疫情之後積極布局台灣市場，除了有母港郵輪進駐外，旅遊業者也搶攻長線郵輪市場。

COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情之後，郵輪市場逐漸復甦，台灣身為亞洲郵輪市場第2大的客源國，近期不少郵輪也停靠台灣港口，或者以台灣為母港，像是馬紹爾籍七海探索者號及荷蘭籍威士特丹號，日前先後靠泊高雄港及基隆港；諾蒂卡號停靠高雄港及花蓮港；歌詩達莎倫娜號也將以基隆港為母港等等。

除在台的郵輪外，旅遊業者積極搶攻長線郵輪市場，可樂旅遊發布新聞稿指出，首波挑選市場純熟的阿拉斯加、地中海航線，搭配國際級郵輪獨有的船上設施與節目活動，尤其市場鮮少規劃的東地中海航段，行經土耳其、希臘雙國等路線。

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可樂旅遊表示，像是公主遊輪旗下的盛世公主號是少數被允許航行於國家公園內的大型郵輪，規劃走訪溫哥華及西雅圖多項景點；MSC遊輪旗下的歐羅巴號則是規劃東、西地中海兩條路線前往登馬爾他、西西里島、愛琴海雙島等。

除了長線郵輪外，雄獅旅遊則主打以台灣為母港的歌詩達郵輪，其中又以6天的網日韓的行程最受旅客歡迎；晴天旅遊則是主打高端郵輪市場，推出龐洛郵輪要到日本賞櫻。（編輯：李亨山）1120315