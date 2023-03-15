國發會推雙語政策提升國際競爭力 不排擠母語資源

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（中央社記者潘姿羽台北15日電）立法院司法及法制、經濟聯席委員會議今天預計審查雙語國家發展中心設置條例草案，國發會對於外界常見誤解提出7點說明，強調雙語政策不會將英語作為國家語言或官方語言，也不排擠母語資源。

國發會表示，雙語政策是中央及縣市政府共同推動支持的政策，對於全民英語力提升很有幫助，考量雙語政策具有普遍性、持續性、公益性及專業性，將設置行政法人，確保政策長期穩定推動。

國發會也說，推動雙語政策可讓國人具備通行國際的英語能力，進而提升台灣人才及產業國際競爭力。

對於外界常見誤解，國發會提出7點說明，其中有「4不」，雙語政策不會將英語作為國家語言或官方語言；學習外語不排擠學習母語的資源；推動雙語政策不影響學生學習其他課程權益及資源；設立雙語法人不疊床架屋、具有高度專業性。

此外，雙語政策已規劃多元管道減輕教育現場負擔；加碼推動弭平偏鄉資源落差；積極導正推動雙語導致各地教甄偏重英語現象。

雙語政策不排擠母語學習資源部分，國發會解釋，政府持續推動母語（國家語言），2019年立法院通過國家語言發展法，行政院2022年成立「國家語言推動會報」，由行政院院長擔任召集人，並核定「推動國家語言整體發展方案」，將於2022年起，5年內投入300多億元經費，繼續充實台語、客語、原住民族語等語言的師資及學生多元學習的機會，且自111學年度開始，相關國家語言已列入中小學的必修課程。

國發會指出，針對高中以下國教，政府並未因推動雙語政策而修改108課綱，僅在「課綱之外」增加學生學英語的機會，並增加英語的學習助理協助教學現場，並非要全面用英語講授課程，因此雙語政策不會影響學生學習其他課程權益及資源。

國發會強調，雙語政策經費全數由「前瞻特別預算」支應，額外加碼協助各縣市政府及大專院校推動，並沒有排擠原有國教或高教預算情況。

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至於雙語法人未來的任務，國發會解釋，將助外籍英語教學助理（ELTA）政策的媒合及調度、雙語教育的教材設計與師資培育、數位雙語教育的資源整合及開發、專業領域英語培力及檢定的設計與推廣、提升公務人員英語力及強化國際交流。

國發會補充，未來不論是地方政府或機構，可透過機制與此雙語法人協力合作，共同創造更好的雙語學習環境；法人也會與各界合作，協助提升台灣民眾專業領域英語力。（編輯：林淑媛）1120315