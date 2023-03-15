更多編輯台推薦新聞：
「台版彈簧刀」無人機亮相 學者：削弱共艦登陸能力
政治

「台版彈簧刀」無人機亮相 學者：削弱共艦登陸能力

媽的多重宇宙橫掃奧斯卡 幕後推手：這部片是獻給台灣父母的情歌
娛樂

媽的多重宇宙橫掃奧斯卡 幕後推手：這部片是獻給台灣父母的情歌

佐佐木朗希為觸身球親送零食賠罪 捷克隊總教練被圈粉
運動

佐佐木朗希為觸身球親送零食賠罪 捷克隊總教練被圈粉

不斷更新／WBC經典賽賽程戰績表 網路電視直播管道報你知
運動

不斷更新／WBC經典賽賽程戰績表 網路電視直播管道報你知

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 生活

新航飛台灣5月底起每天2班 達疫情前水準

2023/3/15 16:43（3/15 16:56 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
新加坡航空台灣分公司總經理蔡建華15日表示，26日起，新加坡飛台北航班將增為每週10班；5月31日起，增為每天都有2班，每週達14班，恢復疫前水準，盼新增航班能因應強勁旅行需求。中央社記者汪淑芬攝 112年3月15日
新加坡航空台灣分公司總經理蔡建華15日表示，26日起，新加坡飛台北航班將增為每週10班；5月31日起，增為每天都有2班，每週達14班，恢復疫前水準，盼新增航班能因應強勁旅行需求。中央社記者汪淑芬攝 112年3月15日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者汪淑芬台北15日電）新加坡航空逐步恢復台灣航班，預計5月底每天2班新加坡-台北航班，達到COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情前水準。

新加坡航空今天與媒體餐敘，台灣分公司總經理蔡建華說，3月26日起，新加坡飛台北的航班，將從目前每天1班增為每週10班，週三、週五、週日每天有2班；5月31日起，增為每天都2班，每週達14班，恢復到疫情前水準，希望新增的航班能因應強勁旅行需求。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

蔡建華說，新航集團的全球整體運能在2022年12月已恢復至疫情前80%，2022年12月的單月平均載客率就達89.7%，較前1個月增加3.8個百分點，且較2021年增加43.2個百分點，是新航集團歷來最高的單月載客率，其中新航為89.1%，子公司酷航為91.6%。

蔡建華說，新航集團在2022年共載送了2070萬人次旅客，是2021年運量的9倍多；2023年1月的單月平均載客率為86.9%，較2022年12月下降2.8個百分點，新航與酷航的個別平均載客率仍分別有85.9%及90.4%；新航與酷航在2023年1月共載送260萬人次旅客，相較2021年仍增加了4倍。（編輯：張雅淨）1120315

#新航集團
#蔡建華
#酷航
聚焦新聞
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族