新航飛台灣5月底起每天2班 達疫情前水準

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新加坡航空台灣分公司總經理蔡建華15日表示，26日起，新加坡飛台北航班將增為每週10班；5月31日起，增為每天都有2班，每週達14班，恢復疫前水準，盼新增航班能因應強勁旅行需求。中央社記者汪淑芬攝 112年3月15日

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（中央社記者汪淑芬台北15日電）新加坡航空逐步恢復台灣航班，預計5月底每天2班新加坡-台北航班，達到COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情前水準。

新加坡航空今天與媒體餐敘，台灣分公司總經理蔡建華說，3月26日起，新加坡飛台北的航班，將從目前每天1班增為每週10班，週三、週五、週日每天有2班；5月31日起，增為每天都2班，每週達14班，恢復到疫情前水準，希望新增的航班能因應強勁旅行需求。

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蔡建華說，新航集團的全球整體運能在2022年12月已恢復至疫情前80%，2022年12月的單月平均載客率就達89.7%，較前1個月增加3.8個百分點，且較2021年增加43.2個百分點，是新航集團歷來最高的單月載客率，其中新航為89.1%，子公司酷航為91.6%。

蔡建華說，新航集團在2022年共載送了2070萬人次旅客，是2021年運量的9倍多；2023年1月的單月平均載客率為86.9%，較2022年12月下降2.8個百分點，新航與酷航的個別平均載客率仍分別有85.9%及90.4%；新航與酷航在2023年1月共載送260萬人次旅客，相較2021年仍增加了4倍。（編輯：張雅淨）1120315