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馬偕真理學校法人合併 私校工會：有好處也有風險

2023/3/16 16:13
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（中央社記者陳至中台北16日電）真理、馬偕擬法人合併，形成1法人3校架構。私校工會理事長尤榮輝表示，法人合併有利資源整合，但也有風險，其中一校被令退場，董事會可能同時失去所有學校經營權。

根據台灣教會公報於3月7日刊登的訊息，第76屆北部台灣基督長老教會大會於3月6日在濟南教會舉行通常年會，經舉手表決過半數，通過馬偕與真理2法人的合併案。

教育部今天以文字回應媒體，證實曾接獲長老教會洽詢2法人合併法規，但目前並未收到2法人的合併計畫書或合作意向書。真理大學則表示，預定3月底會再開會決定董事會名單。

全國私校工會理事長尤榮輝今天接受媒體聯訪表示，私校法人合併可統一經營權，有利資源整合運用，發揮濟弱扶傾的效果。如果其中一校被公告為專輔學校且改善失敗，可避免校產被清算歸公。

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不過，法人合併也有風險，尤榮輝表示，學校可能互相拖累財務，如果其中一校被依照「私立高級中等以上學校退場條例」第14條重組董事會，原董事會可能會失去所有學校的經營權。

尤榮輝表示，法人合併後，可進一步思考學校合併，減少行政管理費，並整合成一所有特色的大學。不過他提到，相對於慈濟大學與慈濟科技大學的合併案，馬偕、真理3校背後較無龐大財源支持，未來能否走向合併，仍有待觀察。（編輯：張雅淨）1120316

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