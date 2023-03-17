國際油價下跌 下週汽油估降1角、柴油漲5角

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（中央社記者曾智怡台北17日電）美國矽谷銀行倒閉引發經濟衰退擔憂，加上石油輸出國組織（OPEC）預估第2季油市供給小幅過剩，國際油價下跌。中油油價平穩雙機制持續運作，預估20日凌晨零時起，汽油每公升調降新台幣0.1元，柴油每公升調漲0.5元。

依照預測，92無鉛汽油每公升為29.1元、95無鉛汽油每公升30.6元、98無鉛汽油每公升32.6元；超級柴油每公升為27.6元。

根據中油浮動油價公式，累算至3月16日的調價指標7D3B（70%杜拜＋30%北海布倫特）週均價為每桶77.69美元，較上週82.83美元下跌5.14美元；新台幣兌美元匯率為30.624元，較上週30.724元升值0.1元。

依浮動油價調整機制作業原則，預估下週汽油零售價每公升調漲0.1元，柴油零售價格每公升調漲1元。

中油為符合亞鄰最低價政策，油價調整不得高於日本、韓國、香港、新加坡，加上油價漲幅已達實施平穩措施門檻，因此預估20日凌晨零時起，汽油每公升價格調降0.1元，柴油每公升價格調漲0.5元。（編輯：張良知）1120317