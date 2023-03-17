北醫大教師性騷擾處理被指有瑕疵 教育部將調查

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（中央社記者陳至中台北17日電）人本教育基金會今天與立委召開記者會，指台北醫學大學某中心蕭姓主任對職員及學生性騷擾。教育部今天稍晚表示，針對人本指控的學校處理瑕疵，將由教育部性平會調查處理。

人本教育基金會今天與立委范雲、陳培瑜、王婉諭等人今天召開記者會，指蕭姓主任對多名職員與學生，時有言語性騷擾及藉故進行有性意味的肢體碰觸，並質疑校方施壓吹哨者。北醫大校方隨後發布聲明，獲通報後依法調查和懲處，並否認要求吹哨者撤文。

人本今天指出多項程序疑慮，包括在教育部核定前，教師卻已於1月19日復職，至今仍自由出入校園。教育部今天傍晚以文字回應媒體指出，已於2月4日發函北醫大，希望學校再釐清，校方報部核定停聘前已同意復職，未採取相關隔離措施，「是否足以維護校園安全及學生的受教權。」

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另外，教育部也提到，依據「校園性侵害性騷擾或性霸凌防治準則」規定，媒體報導應視同檢舉，學校或主管機關應主動將事件交由所設的性平會調查處理。對於外界質疑校方處理程序，會交由教育部所設的性平會調查處理。

北醫大今天聲明提到，日前已接獲受害學生提出申復，組成申復審議小組，目前程序進行中。教育部表示，會等申復結果出爐後，再辦理後續程序。（編輯：陳政偉）1120317