台灣高等教育展實體舉辦 吸引印尼高中生參與

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（中央社記者李宗憲雅加達17日專電）印尼台灣教育中心在雅加達、泗水及日惹三個城市舉行台灣高等教育展，今天最終場落幕，台灣共有35所大學參展，多間學校提供獎學金，吸引許多印尼高中生參觀。

台灣高等教育展因疫情連續三年改成線上舉辦，今年終於恢復實體舉辦。今天在雅加達舉辦最後一場展覽，早前，13至14日在泗水（Surabaya）舉辦、15至16日則是在日惹（Yogyakarta）舉行。

印尼台灣教育中心指出，雅加達的展覽由駐印尼代表處副代表陳盛鵬主持開幕儀式，雅加達PPM管理學院（PPM School of Management）、台灣亞洲大學國際學院、雅加達國立大學（Universitas Negeri Jakarta）皆派代表出席參加。

教育展上，許多印尼學生與台灣各大學代表面對面交流，討論如何選擇適合自己興趣和才能的學習計劃，也有人諮詢錄取技巧及如何獲得獎學金等訊息。

泗水台灣教育中心指出，每年有超過7000名來自印尼的新生在台灣各地留學、在台灣學習。

文藻外語大學也參與了這次的展覽，該校國際暨兩岸合作處境外學生事務組長程昭勳向中央社表示，為了吸引更多優秀的國際學生，文藻提供新台幣上百萬的獎學金給150名學生，希望鼓勵國際生到台灣學習，幫助他們實現留學夢想。

程昭勳表示，印尼學生在文藻國際學生中佔第三多，因此來印尼招生相當重要，他並稱，文藻有信心成為印尼及世界各國優秀學生學習及發光發亮的學校。（編輯：周永捷）1120317