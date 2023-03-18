南島民族青年赴關島培訓 展開語言、文化交流

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原住民族委員會指出，2023年國際原住民族青年論壇區域（關島）培訓班18日舉辦開訓典禮，由原民會主秘王美蘋Akiku Haisum（2排左5）主持，與會眾人合影留念。（原住民族委員會提供）中央社記者楊淑閔傳真 112年3月18日

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（中央社記者楊淑閔台北18日電）原民會表示，今天在關島舉辦2023年國際原住民族青年論壇區域培訓班的開訓典禮，期間除安排查莫洛專家學者講課，並安排參訪當地文史機構交流文化，計11個國家地區、24名青年參訓。

原住民族委員會今天發布新聞指出，2023年國際原住民族青年論壇區域（關島）培訓班今天舉辦開訓典禮，由原民會主秘王美蘋Akiku Haisum主持，關島查莫洛耆老Leonard Iriarte以傳統祈福吟唱為活動揭開序幕。

原民會並說，本次培訓預計22日上午舉辦結訓典禮，期間安排查莫洛專家學者擔任課程講師，並參訪關島總督府、博物館、查莫洛事務局、文化中心、語言學校、航海傳統保存組織及解殖民委員會等。

參與培訓的南島民族青年計24名，分別來自「南島民族論壇」8會員（關島、帛琉、諾魯、吐瓦魯、馬紹爾群島、索羅門群島、菲律賓、巴布亞紐幾內亞）、1觀察員（貝里斯）、美國，以及台灣原住民族群（阿美族、排灣族、泰雅族、布農族、魯凱族、賽德克族、鄒族）。

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王美蘋說明，原民會為培育國際原住民族青年人才，自2003年開辦「青年國際事務人才培訓計畫」，後續台灣在2018年8月1日重啟「南島民族論壇」國際組織，主要透過語言文化、經濟產業、人力培育及學術等實質交流計畫，凝聚國際社群對南島文化的認同及常態合作。

她並說，其中「青年人才培訓計畫」為論壇重點的工作項目，這次是原民會首次赴關島辦理第1屆區域培訓班，帶領11國家或地區的24名青年齊聚關島，對參訓青年來說是難得的學習機會，更為原民會20年青年培力計畫創下嶄新里程碑。（編輯：陳政偉）1120318