感染科疫後重要性不減 最快113年列部定次專科

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（中央社記者陳婕翎台北19日電）COVID-19輕症隔離等7項防疫措施明天起取消，專家提醒，感染科在疫情後的重要性不減，如何解決人力短缺成為課題。衛福部著手規劃將感染科列為部定次專科，預計最快明年上路。

台灣感染症醫學會與台灣感染管制學會在今天的聯合年會學術研討會中，舉辦「台灣感染管理高峰會」，邀請衛生福利部長薛瑞元、常務次長周志浩、疾病管制署長莊人祥以及中央健康保險署長石崇良等人參與。

台灣感染症醫學會秘書長黃建賢在會後記者會中表示，根據台灣感染症醫學會統計，近年感染專科醫師不僅報考人數下降，且估計近幾年將有不少執業的感染科醫師屆齡退休，接下來恐面臨人力斷層。

台灣感染症醫學會與台灣感染管制學會提出短、中、長期的感管人力提升計畫。短期先以專案計畫提升相關人員投入意願；中期導入感染科醫師管理新興抗生素使用、評估過程透過量表，納入健保給付；長期則從正名與健全人力編制著手，如感染科成為衛生福利部部定專科。

薛瑞元說，同意醫學會申請感染科成為部定次專科，現在開始規劃，最快預計明年上路。主因是需要掌控訓練品質，以利未來討論將抗生素管理搭配健保給付可能，雖然不一定立刻立竿見影提升人力，但能確保品質，訓練課程、師資制定完成後，才可確定每年名額。

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台灣感染症醫學會統計，目前全台感染專科有771張有效執照，其中153張登記在26家醫學中心與準醫學中心，139張登記在80家左右的區域醫院，其餘感染科醫師可能是選擇開業或在其他300多家地區醫院等醫療院所。

黃建賢引用一篇韓國研究指出，想要成功執行感染管制的最低人力需求比為每100張病床要有1.2名感管人力，但台灣醫療機構設置標準目前的規範仍停留在至少每300床有1名專任感染管制護理師，每500床有1名專任感染科醫師，有待重新審視現行編制的合理性。（編輯：管中維）1120319