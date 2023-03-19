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審計部促高雄改善犯罪熱區錄監系統 刑案減逾千件

2023/3/19 17:37
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（中央社記者陳俊華台北19日電）審計部查核發現，高雄市警察局在部分犯罪事件頻繁熱區，未設置錄監系統、妥善率未達標；經改善後，已盤點犯罪熱區並建置錄監系統，民國111年度刑案較110年度少1012件，有效發揮嚇阻效果。

據審計部最新公告指出，依高雄市錄監系統設置管理及利用辦法第5條規定，錄監系統得由設置機關在犯罪事件發生頻繁區域擇定適當地點設置；警察局錄監系統管理作業及督導計畫規定，應不定時查閱轄內錄監系統連線狀況，確保系統運作正常及整體妥善率至少達85%以上。

審計部表示，高雄市警察局為建構治安維護體系，在轄內建置錄監系統，民國110年度計編列預算新台幣8982萬餘元辦理相關業務。但高雄市審計處110年9月查核發現，截至110年7月底止，警察局已設置錄監系統2萬3000支，部分竊盜犯罪事件頻繁熱區，尚未設置錄監系統，恐形成治安死角。

審計部表示，其中故障的錄監系統計3755支，妥善率83.67%，未達85%妥善率目標，部分區域妥善率甚至未達80%，因此在110年11月函請高雄市警察局檢討改善。

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審計部說，經追蹤改善情形，高雄市警察局已定期依市轄最近3年強盜、搶奪及竊盜等刑案發生地點，盤點犯罪事件頻繁熱區，並適時調整、遷移或規劃建置錄監系統，111年度刑案件數較110年度減少1012件，有效發揮嚇阻效果。

審計部指出，截至112年1月底止，已汰換超過使用年限的老舊錄監系統976支，妥善率提升到94.20%，提升科技偵防效能，以維護治安並打擊犯罪。（編輯：林克倫）1120319

#審計部
#高雄市警察局
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