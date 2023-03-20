花蓮執行抹香鯨π計畫 驚喜遇夢幻鯨種大翅鯨母子

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（中央社記者李先鳳花蓮縣20日電）花蓮多羅滿賞鯨公司今年展開抹香鯨π計畫，每季出航10次，加深了解海洋生物與生態，海洋文學家廖鴻基昨天領航，發現大翅鯨母子，是台灣東部外海少見夢幻鯨種，驚喜不已。

花蓮多羅滿賞鯨公司總經理呂世明今天表示，每年春季是大翅鯨隨著黑潮洄游北上的季節，但因過去賞鯨船僅只夏季才開船，冬春季東北季風較大，賞鯨船停駛，因此，大翅鯨在此時段出現的機會相當有限；這次能夠在春季目擊到大翅鯨母子，實在是相當難得的紀錄。

廖鴻基領航的多羅滿賞鯨船隊昨天上午11時出發，往東的航程不久後，就發現體長約13、14公尺的大翅鯨媽媽與一頭小寶寶，從體型跟動作判斷，寶寶剛出生沒多久，為了不驚擾到這對母子，船隻保持適當距離，也紀錄下軌跡和聲音。

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呂世明指出，往年3月這段時間，大翅鯨會洄游北上，但因這個季節經常天氣不穩定，遊客報名太少而無法開船；今年開始，展開抹香鯨π計畫，每季都會出航10次，每次6小時，期待透過與大自然親密接觸，讓更多人了解海洋生物和生態，進而瞭解保護海洋的重要性。

呂世明說，下一季開始也會在宜蘭烏石港和台東成功港由「凱鯨號」、「晉領號」出航，記錄大海更多樣貌，並為宜花東的民眾帶來更多海洋生態體驗。（編輯：陳仁華）1120320