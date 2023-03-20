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高屏玉荷包花期近尾聲 荔枝細蛾防治時機到

2023/3/20 16:25（3/20 17:11 更新）
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農委會20日表示，荔枝細蛾在荔枝果實僅綠豆大時就會在果皮上產卵，幼蟲孵化後即蛀入果實內危害，因此自荔枝小果期就要注意防治，避免害蟲數量遽增。高屏地區玉荷包荔枝花期已近尾聲，正是重要防治時機。（農委會提供）中央社記者曾以寧傳真 112年3月20日
農委會20日表示，荔枝細蛾在荔枝果實僅綠豆大時就會在果皮上產卵，幼蟲孵化後即蛀入果實內危害，因此自荔枝小果期就要注意防治，避免害蟲數量遽增。高屏地區玉荷包荔枝花期已近尾聲，正是重要防治時機。（農委會提供）中央社記者曾以寧傳真 112年3月20日
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（中央社記者曾以寧台北20日電）農委會今天表示，高屏地區玉荷包荔枝花期已近尾聲，開始進入小果期，正是喜取食荔枝果實的「蒂頭仔蟲」荔枝細蛾的重要防治時機，提醒農民注意，以免影響收成。

行政院農業委員會高雄區農業改良場發布新聞稿表示，荔枝細蛾在荔枝果實僅綠豆大時就會在果皮上產卵，幼蟲孵化後即蛀入果實內危害，因此自荔枝小果期就要注意防治，避免害蟲數量遽增。

高雄農改場場長戴順發表示，荔枝營養生長期間，細蛾幼蟲可鑽入新梢髓部取食，造成嫩枝空心，致新梢生長不良且易折斷；結果期成蟲會在果實表皮產卵，幼蟲孵化後即蛀入果實，並在果肉包裹種子前蛀食種子；當果肉開始生長並包覆種子後，幼蟲則會蛀蝕果蒂處，受害果實提早脫落，造成嚴重落果。

新聞稿說明，由於高屏地區的荔枝花期已接近尾聲，陸續進入小果期，農民應密切注意細蛾的防治；可選擇核准用於防治荔枝細蛾的藥劑，如亞滅培、芬殺松、加保利、撲滅松、第滅寧或益洛寧等，並應選擇作用機制不同的藥劑輪流使用，以避免產生抗藥性。

此外，荔枝細蛾成蟲喜歡棲息於枝條下方的陰暗處，因此可在噴藥時加強噴灑樹冠內的枝條。（編輯：管中維）1120320

農委會20日表示，高屏地區玉荷包荔枝花期已近尾聲，開始進入小果期，正是喜取食荔枝果實的荔枝細蛾重要防治時機，荔枝細蛾成蟲喜歡棲息於枝條下方的陰暗處，可在噴藥時加強噴灑樹冠內的枝條。（農委會提供）中央社記者曾以寧傳真 112年3月20日
農委會20日表示，高屏地區玉荷包荔枝花期已近尾聲，開始進入小果期，正是喜取食荔枝果實的荔枝細蛾重要防治時機，荔枝細蛾成蟲喜歡棲息於枝條下方的陰暗處，可在噴藥時加強噴灑樹冠內的枝條。（農委會提供）中央社記者曾以寧傳真 112年3月20日
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