替弱勢請命 立委促修社會救助法調整貧窮認定

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（中央社記者郭建伸台北21日電）民進黨立委范雲今天偕多個民間團體代表舉行記者會，公布民間版社會救助法修正草案，明定調整貧窮認定，並將基本生活扶助字眼改為保障適足生活，呼籲衛福部今年提出官方草案，有效陪伴弱勢者脫離困境。

范雲今天偕台灣芒草心慈善協會秘書長李盈姿、人生百味文化建構協會共同創辦人巫彥德、台灣社區實踐協會社工馬明毅、台北市興隆會所社工林建宇舉行記者會，公布民間版社會救助法修法草案內容。

范雲指出，日本、韓國的貧窮人口約占總人口15%，但台灣的低收入戶卻只占總人口的1.3%，反映台灣的法定貧窮人口遠低於實際人數。民間版社會救助法修法重點是，調整目前過於嚴苛的「貧窮認定」，真正接住貧窮困境的民眾，並強化脫貧政策，以階段式脫貧規劃取代過去斷崖式補助，搭配多元就業、居住安定服務，給貧窮者釣竿。

此外，范雲指出，民間版本也將過往相關政策中框定的「基本生活扶助」，改為「保障適足生活」，目的是避免政府帶頭歧視貧窮，並且尊重社工，授權社工依實情評估家戶人口、所得計算方式，讓弱勢家庭不再陷入互相訴訟。

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范雲表示，社會救助法是國民申請低收入戶、中低收入戶的法源，但距離上次大幅修正已超過10年，期待政府與民間未來共同努力，修正社會救助法，協助受苦民眾脫離弱勢處境，享有尊嚴、適足的生活。

巫彥德指出，根據芒草心調查，台北的無家者僅不到5%具有中低收入戶資格，原因是現行社會救助法要求戶籍需與居住地一致，但許多無家者因為戶籍地與所在地不同，無法申請到社會救助，反映現行社會救助法恐遺漏多數貧窮者。（編輯：翟思嘉）1120321