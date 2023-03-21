傳進口蒜頭打壓價格 農委會不排除請公平會調查

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雲林縣蒜頭進入採收期，產量略減；民進黨立委蘇治芬（中）接獲陳情指傳出蒜頭大量進口的假消息，藉機打壓蒜價，蘇治芬21日強調，沒有大量進口蒜頭的事實，呼籲蒜農勇於檢舉，盼司法單位介入調查，穩定蒜價。 中央社記者姜宜菁攝 112年3月21日

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（中央社記者姜宜菁、楊淑閔雲林縣21日電）雲林縣蒜頭進入採收期但產量略減，民進黨立委蘇治芬接獲陳情指有蒜頭大量進口的假消息，藉機打壓蒜價。農委會表示，若持續有假消息，不排除請公平會調查盤商。

國產大蒜2月下旬開始陸續採收，3月下旬進入盛產期，根據行政院農業委員會農糧署的數據，今年國產大蒜預估收穫面積5199公頃，較去年6018公頃減少819公頃，總產量4萬9651公噸也較去年5萬1980公噸約減產4％。

蘇治芬說，農糧署的資料顯示今年耕種面積和產量都減少，蒜價應該看漲，但是她接到農民陳情，「又遇盤商打壓，揚言新台幣25到30元產地收購價格」，甚至有蒜商惡意流傳蒜頭大量進口的假消息，呼籲蒜農勇於檢舉，並盼司法單位介入調查，穩定蒜價。

蘇治芬強調，今年1月到3月14日止，大蒜進口共438萬7607公斤，並沒有大量進口蒜頭的事實，希望農民不要恐慌拋售，也希望盤商不要製造恐慌，搶奪農民一年的收成利益。

她指出，台灣1個月蒜頭用量約4500公噸，目前加工廠、盤商手上存量加上進口到港數量，最多只能維持1.5個月用量，所以目前盤商理應進場收購國產蒜頭，烘乾後剛好接續加工廠使用。

台灣省蒜農協會理事長林俊甫也告訴中央社記者，由於肥料和工資漲價，今年一分地耕種成本超過8萬元，蒜頭近日進入採收期，雲林縣沿海的蒜頭不到35元，與去年同期相比持平。

林俊甫認為，今年耕種面積和產量都比去年減少，且耕種成本比去年增加，收購價格應該高於去年的行情，結果今年價格反而下降，相當不合理。提醒蒜農不要急著拋售，可透過台灣蒜農協會和雲林縣大蒜產業策略聯盟烘乾，再分批販售。

農委會農糧署副署長姚志旺告訴中央社記者，就他所知，今年國際蒜價每公噸1600到1900美元，比過去往年每公噸1000到1500美元上漲6成；國內今年產量會比去年少4％，不可能用每台斤新台幣25到30元收購，目前收購價為每公斤92.7元，比去年每公斤77.3元高。

他並說，目前阿根廷大蒜產期已結束，後續需至7月才可能從埃及進口；今年1到3月已進口約6660公噸，加上國產4萬9651公噸，合計5萬6311公噸，尚不足國內需求，也無進口超量情形；若持續有假消息傳出，不排除請行政院公平交易委員會調查盤商有無壟斷行為。

他也呼籲蒜農，將採收的大蒜烘乾，可以延長銷售期，將可賣到6、7、8月，期間逐步看市場需求狀況售出，也能避免受謠言影響急售而受害。（編輯：陳清芳）1120321