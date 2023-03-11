竊蒜集團橫行北港 雲林警逮11嫌起獲3公噸蒜頭

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雲林地區蒜頭已進入產季，黃姓、陳姓男子與失聯移工等人心生歹念，組成竊蒜集團犯案，警方循線逮捕11人，並查扣遭竊蒜頭等贓證物。 （警方提供）中央社記者姜宜菁傳真 112年3月11日

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（中央社記者姜宜菁雲林縣11日電）雲林縣蒜頭進入產季，黃姓、陳姓男子夥同失聯移工及觀光客共11人組竊蒜集團犯案，北港警分局今天逮捕黃男等11人，並在黃男住處查扣遭竊蒜頭3050公斤及犯案工具等贓證物。

北港警分局指出，近日接獲民眾報案指稱栽種在北港及水林地區的蒜頭遭竊。獲報後，北港警分局長陳宏平立即指示偵查隊、派出所成立專案小組調查，並報請雲林地檢署檢察官林柏宇指揮偵辦。

警方表示，專案小組發現此竊蒜集團常在深夜開著租賃貨車到案發地行竊，經調數百支閱監器查看，鎖定黃姓、陳姓男子等2人涉有重嫌。

專案小組進一步追查，黃姓男子等人夥同8名持觀光護照抵台的泰國籍人士及1名越南籍失聯移工共組竊蒜集團犯案。

專案小組今天持搜索票及拘票逮捕黃、陳姓男子等11人到案，並在黃男住處查扣遭竊蒜頭3050公斤、1輛作案車輛及犯案工具等贓證物。

除起獲3050公斤蒜頭，專案小組發現，另有400公斤蒜頭已遭竊蒜集團變賣，竊蒜集團是以每公斤新台幣45元價格售出。

專案小組調查，黃男、陳男2人白天先找尋蒜田確認犯案目標後，再去租借貨車趁著深夜竊取蒜頭，目前有7名被害者。

警詢後，全案依加重竊盜罪移送法辦，同時查銷贓管道。檢方訊問後，認定黃男、陳男有反覆實施之虞向法院聲押獲准。

另外，越南籍失聯移工依入出國及移民法辦理；8名持觀光護照抵台的泰國籍人士因與許可入境目的不符，暫且收容，將擇日遣返。（編輯：戴光育）1120311