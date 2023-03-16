防金鑽鳳梨等優勢品種非法外流 政院提修法最高關3年

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（中央社記者賴于榛台北16日電）為防止台灣金鑽鳳梨等優勢品種遭非法外流，行政院會今天通過植物品種及種苗法修正草案，增訂中央主管機關得公告禁止輸出入種苗、種苗的收穫物或其直接加工物的情形，違反公告禁止者，得處3年以下有期徒刑。

中國2年前暫停輸入台灣鳳梨並宣稱種植台灣育成的台農17號（金鑽鳳梨），引發品種外流疑慮。行政院會今天通過植物品種及種苗法第51條、第53條之1、第55條修正草案，要避免類案再生；草案將送立法院審議。

草案增訂中央主管機關得公告禁止輸出入種苗、種苗的收穫物或其直接加工物的情形，違反公告禁止者，處3年以下有期徒刑、拘役，或科或併科新台幣60萬元以上、300萬元以下罰金，違法之物沒收，並設有法人併罰規定。

農委會副主委陳駿季出席政院會後記者會時表示，台灣有非常多品種優良的種苗，包含稻米、蘭花、重要蔬果等等，但中國等很多業者以夾帶方式到大陸或其他國家繁殖，再讓產品回銷或銷往外銷出口國，造成台灣貿易競爭力的損失。

陳駿季說這次修法透過加強罰則，拉到刑罰位階，更能有效遏止相關行為，同時農委會也針對學術用的輸出有嚴謹規範，將特定材料正面表列，得經農委會同意後才能輸出，未來也會正式公告。

行政院代理發言人羅秉成主持政院會後記者會時轉述，行政院長陳建仁會中表示，此次修法新增刑罰強化種苗管制，有助防範台灣培育的品種非法外流或回銷國內，侵害農業經濟安全及國家利益，對強化台灣農業競爭力及促進轉型升級，有其必要。

陳建仁要求，全案送請立法院審議後，請農委會積極與立法院朝野各黨團溝通協調，早日完成修法程序。（編輯：蘇龍麒）1120316