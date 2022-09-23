從關廟到泰北 「清萊鳳梨哥」台灣農技種出一片天

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者呂欣憓清萊23日專電）頂著大太陽走進鳳梨田裡，台商戴睿辰不畏鳳梨葉的刺癢，仔細檢查每個鳳梨是不是做好保護，確保利用台灣精緻農業栽種方式種出來的鳳梨，在採收時達到最好的甜度和口感。

台商圈人稱「清萊鳳梨哥」的戴睿辰今年47歲，是泰國目前唯一大量種植鳳梨的台商，戴睿辰家族在台南關廟種鳳梨已有30年經驗，2016年戴睿辰帶著台灣經驗來到泰北清萊，希望找出一條新的道路。

雖然在泰國種鳳梨，但他設定要走和泰國鳳梨不一樣的路線，他觀察到泰國鳳梨用快速化肥且纖維比較粗，容易刮舌頭，台灣鳳梨則纖維較細。因此他一開始的策略決定先外銷中國市場，等穩定後再打進泰國市場。

戴睿辰的鳳梨品種多數來自台灣，包括西瓜、芒果、金鑽、甘蔗蜜、牛奶、釋迦和桂花等許多品種。

不只鳳梨品種來自台灣，戴睿辰採取台灣的農法和肥料，接近有機方式種植，而泰國人習慣使用化肥，也不在鳳梨上蓋布，成熟得很快，但品質沒那麼好；戴睿辰不管種植、採收或包裝都採用台灣精緻農業的做法，不用噴草藥，用蓋布方式避免雜草長出來，肥料則使用胺基肥和天然肥料。

從調查土壤、天氣和溫度以及在溫室培養種苗開始，戴睿辰從10萬顆苗發展到現在已有500萬顆苗；栽種土地從10公頃到現在的150公頃，鳳梨生意已經穩定中持續求成長。但他並非一開始就如此順遂。

例如剛開始種金鑽鳳梨，夏天種好吃，但太陽大容易曬傷；冬天種比較好照顧，但味道沒那麼好吃。戴睿辰要不斷調整農作物的栽培期和肥料，讓環境馴化鳳梨，適應泰北的天氣和土壤；嬌貴的金鑽鳳梨要在夏季時蓋黑網防曬，秋冬時套上鳳梨專用的紙袋，並在雨季來之前採收。

除了要摸索泰北的天氣外，戴睿辰剛到清萊時花了很多時間到處問到處跑，花很多力氣買機器和設備，買到適合的耕種機器卻找不到人開，好不容易找到合作團隊，助理卻無法分辨肥料的差別，戴睿辰只好自己去找。

和泰國人溝通觀念也花了戴睿辰不少功夫。他一開始花了大筆預算做排水系統和為鳳梨蓋布，員工不理解為什麼要花這麼多錢做這些事情。2016年清萊下了一場大冰雹，水流太大把田地剖開，但因為排水系統做得好，所以鳳梨沒有被沖走，「做農最怕就是和上天搶飯吃，後來泰國員工就相信這些做的是對的」。

這麼多年下來，除了鳳梨生意總算穩定中求成長，戴睿辰更看上了泰國新的綠色商機：大麻。

泰國政府從2019年讓醫用大麻合法化開始，一步步放寬大麻可以添加在食品和保養品內，緊接著今年6月大麻除罪化，看上大麻的發展潛力，去年4月戴睿辰的友人詢問他有沒有興趣試試看，他們因此申請合法種植證書。

但大麻是和鳳梨完全不一樣的植物，戴睿辰必須從頭開始做功課，例如大麻要種下去才知道大麻株母的會變公的，母的才有四氫大麻酚（THC）和種子，也比較值錢。

戴睿辰在泰北清萊有鳳梨農場、大麻農場，也有萃取廠，大麻農場可以販賣大麻葉給餐廳，萃取廠可以販賣萃取後的大麻油，並和合格的加工廠合作，製作護唇膏、保養品和精華液面膜等高附加價值的產品。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

不只吃的、用的，戴睿辰也和清萊醫院洽談，準備經營大麻溫泉理療山莊，讓有興趣的人經由醫生診斷後，可以到山莊進行大麻相關的療程。

大麻對戴睿辰來說不只是新商機，也是幫助他人的一種方式。他說，現在各國人口老化嚴重，希望用醫療方式幫助老人在晚年可以有尊嚴過日子，並提供在地民眾工作機會，而不是著眼高利潤，「過去很多人說泰北是毒窟，我要去汙名化，讓它變成健康的產業」。（編輯：馮昭/周永捷）1110923