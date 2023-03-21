大馬穆斯林人氣女星哈台灣 最愛清境合歡山

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（中央社台北21日電）台灣多年來致力發展穆斯林友善旅遊環境，馬來西亞地區台灣穆斯林觀光代言人、穆斯林女星艾達婕班18日在吉隆坡旅展中與觀光局攜手傳遞台灣美景、美食與美好人情味，盛讚清境農場翠綠草原與合歡山的壯闊山景令人印象深刻。

2023年馬來西亞吉隆坡旅展（MATTA FAIR）18日在馬來西亞國際會展中心（MITEC）舉行，台灣觀光推廣團結合縣市政府、公協會、旅行社、飯店業、休閒農場及伴手禮等34個單位推廣最新旅遊資源；台灣也成為旅展唯一指定的「亞洲最具特色旅遊目的地」。

艾達婕班（Ayda Jebat）是大馬高人氣女星，Instagram追蹤粉絲超過540萬人，位居大馬IG人氣指數排名常勝軍。她與夫婿出席推廣台灣穆斯林友善觀光，讓現場穆斯林朋友超驚豔。

艾達婕班說，去年12月至台灣各地取景拍片，無論是騎自行車漫遊台北街頭、平溪放天燈、清境綿羊大草原或是壯闊合歡山都讓她印象深刻；此外最讓她丈夫津津樂道的是台灣公廁環境非常乾淨舒適，讓旅人有回到家一樣的感覺。

駐馬來西亞代表葉菲比在旅展會場表示，台灣不斷精進穆斯林旅遊環境，根據萬事達卡2022年最新「新月評等—全球穆斯林旅遊指數（GMTI）」，台灣在「非伊斯蘭合作組織旅遊目的地」蟬聯第2名，僅次於新加坡。

她指出，台灣在交通運輸、社會治安與信仰自由等GMTI指數表現亮眼，對穆斯林旅遊資源的友好與尊重，榮獲首屆清真旅遊獎頒發「年度最包容旅遊目的地－非伊斯蘭合作組織(Inclusive Destination of The Year，non-OIC)」。

觀光局駐吉隆坡辦事處主任周士弼指出，台灣疫後開放以來，馬來西亞赴台旅客持續飆升，是台灣在東南亞最重要的觀光客源國。為吸引更多穆斯林體驗台灣之美，這次台灣館特別設置Salam Taiwan穆斯林友善旅遊專區，集結10家穆斯林旅遊業者販售各類台灣旅遊產品，現場洽詢人潮不斷。

觀光局疫情後結合減碳旅遊風潮，除鼓勵大馬旅客感受台灣鐵道旅遊魅力，也推薦每年6至8月舉辦的「台灣國際熱氣球嘉年華」、6至12月舉辦的「台灣自行車節」，以及一年四季全台各地的不同花季，深入在地漫遊。（編輯：黃自強/韋樞）1120321