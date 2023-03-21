清明節連假 宜縣府：國5單日雙向車流估7萬輛次

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（中央社記者王朝鈺宜蘭21日電）清明節連假從4月1日至4月5日共5天，宜蘭縣交通處今天指出，估連假國道5號雙向平均每日交通量介於7萬至7.3萬輛次，南下車潮最大量為連假首日、當天凌晨4時至下午4時易壅塞。

根據宜蘭縣交通處資料，清明節連假國道5號南下車潮最大量為連假首日，南下易壅塞時段為4月1日凌晨4時至下午4時、4月2日清晨6時至下午4時；北上易壅塞時段為4月2日下午2時至深夜12時、4月3日上午10時至深夜12時、4月4日上午10時至深夜12時、4月5日上午9時至晚間8時。

至於蘇花路廊，交通處指出，預估南下車潮最大量為清明節連假首日，全天估有2萬4000輛次，易壅塞時段為4月1日凌晨3時至晚間9時；北上車潮最大量為連假最後一天，預估全天有1萬9700輛次，易壅塞時段為4月3日下午2時至晚間7時、4月4日上午8時至深夜12時、4月5日上午8時至晚間6時。

交通處表示，國道5號4月2日至4月5日下午1時到晚間6時，蘇澳、羅東、宜蘭、頭城及宜4交流道北向入口匝道實施高乘載管制。

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此外，為維持連假期間車流順暢，交通處指出，蘇花路廊實施時段性禁止21公噸以上大貨車通行，時段為4月1日凌晨5時至下午5時、4月2日上午7時至上午11時、4月3日下午2時至晚間6時、4月4日中午12時至晚間8時、4月5日中午12時至晚間6時，大貨車禁行管制時段同步開放大客車行駛路肩。

宜蘭縣政府警察局表示，已要求各警分局妥適規劃勤務落實執行，另以待命或機動巡查方式及交通快打警力，針對插隊及違規停車等行為加強取締，若遇突發交通狀況時調派警力前往疏處，以維護交通安全及順暢。（編輯：戴光育）1120321