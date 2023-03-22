水情吃緊 經濟部討論新竹、苗栗與台中水情燈號調整

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（中央社記者曾智怡台北22日電）中南部水情吃緊，旱災中央災害應變中心中午召開第2次會議，經濟部長王美花會前表示，適逢旱情最關鍵時刻，會中將討論新竹、苗栗、台中與北彰化等水情燈號調整，滾動檢討枯水期因應措施。

王美花表示，現在是旱情最關鍵時候，需滾動檢討各項因應措施，預估這兩天至下週會有下雨訊號，但枯水期必須妥為因應，會中將討論各項積極作為，水情燈號即是其一，包含台中市長盧秀燕、高雄市長陳其邁均認為應提早變更燈號，因此會針對新竹、苗栗、台中與北彰化地區進行燈號調整討論。

至於燈號調整標準，王美花表示，需視該地區多久沒下雨，以及不同地區出水量與使用量等因素判斷。

目前距離梅雨季仍有2個月，王美花表示，台灣到5月底前是枯水期，去年開始便以無颱風且春雨情形不理想情境，提早啟動各項因應措施，目的即是維持5月底前穩定供水，例如增加抗旱水井、伏流水，以及海淡機組調配，將台中機組移至高雄部署，預期4月底前都可陸續產水。

水情燈號方面，台南市目前為減量供水的橙燈；嘉義市、高雄市為減壓供水的黃燈；其餘各地皆為正常供水的藍燈。（編輯：林淑媛）1120322