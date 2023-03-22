露營場須設污水處理設施 113年7月上路

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（中央社記者張雄風台北22日電）環保署今天表示，配合觀光局露營場業者申請合法化作業，因此增訂露營場業者納水污法規範，預計明年7月1日上路；若業者未設置水污處理設施，最重可罰新台幣300萬元、限期未改得勒令歇業。

依據行政院向山致敬政策及交通部觀光局於去年7月訂定「露營場管理要點」，1公頃以下位於農牧、林業用地的小型露營場可有條件申請合法化，而後觀光局於去年12月公布「露營場土地許可使用申請書暨計畫書（範本）」，供露營場業者申請合法化作業參考。

根據統計，全台目前總計1700多處露營場，僅約200餘處為合法露營場，且多數非屬水污染防治法列管事業。

為此，行政院環境保護署今天預告「禁止足使水污染行為」修正草案，要求露營場產生的沖洗式廁所排水及生活雜排水，應妥善收集處理並設置足夠處理量的污水處理設施，預訂明年7月1日生效。

環保署水質保護處長顏旭明告訴中央社記者，針對需要申請合法化的業者，環保署訂定「露營場環境保護事項申請及審查指引」，就污水部分如設置污水處理設置，並將所有生活的廢水都收集、並妥為運作處理，處理容量須符合露營區的人數等。

顏旭明指出，在申請合法期間不會開罰，但若到明年7月1日之後仍未設置污水防治設施，各依水污法處新台幣3萬至300萬元，限期未改善者得按次處罰，必要可勒令歇業；若是有設置污水處理設施卻操作不當，可處3000至30萬元罰鍰。

顏旭明說，草案預告期間會再邀集相關業者進行討論研商；法規正式上路後，將由地方政府進行稽查。（編輯：陳政偉）1120322