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熱氣球嘉年華6月底登場 媽祖文化造型球加入

2023/3/23 11:52
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（中央社記者盧太城台東縣23日電）台東縣政府今天宣布國際熱氣球嘉年華於6月30日登場，為期60天。台東縣長饒慶鈴今天啟程飛往西班牙，了解台東縣政府新的造型球－媽祖球製作進度。

台東縣政府今天發布新聞稿表示，遊客引頸期盼的2023台灣國際熱氣球嘉年華於6月30日至8月28日於鹿野高台舉行，今年活動擴大規模舉辦，活動總共有60天，不僅天數是近年來最多的1年，更有全新造型球「媽祖球」將全球首發，歡迎全台民眾暑假一起嗨翻台東。

饒慶鈴表示，目前 COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情趨緩並已開放國外旅遊，國際熱氣球嘉年華的詢問熱度仍然不減，許多民眾及業者都相當期待且關心何時舉辦，今年活動已拍板決定，將在6月30日起展開一連60天，讓全台民眾整個暑假都有熱氣球可看，去年首創的「無人機X熱氣球」表演大受好評，今年更將加碼無人機展演規模。

台東縣政府交通及觀光發展處表示，國際熱氣球嘉年華去 （111）年創歷年來最高的123萬參觀人次，更獲得「2022美國繆思創意大獎」最高榮譽「鉑金獎」的殊榮。今年第1天 （6月30日）的開幕活動將改由夜間的開幕光雕音樂會打頭陣，第2天 （7月1日）的上午再進行萬球齊飛活動，下午則開始熱氣球繫留體驗活動及造型球立球展演，詳細活動內容後續將陸續發布，請球迷持續關注最新消息。

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交觀處代理處長江慧卿表示，台東步調緩慢且擁有絕佳的天然景觀，不用出國也有媲美國外的美景，日前又再度入榜2023年「旅客評分卓越獎」，而邁入第13年的「2023台灣國際熱氣球嘉年華」即將在暑假登場，繽紛的熱氣球搭配台東的藍天綠地，更是熱門打卡景點，非常適合全家大小規劃一場熱氣球之旅。

饒慶鈴今天啟程前往西班牙了解台東縣政府全新打造呈現媽祖文化的「媽祖球」打造進度，這也是台東縣政府第12顆熱氣球。如已完成將一併迎回在熱氣球嘉年華活動中升空。（編輯：李亨山）1120323

#饒慶鈴
#台東縣
#國際熱氣球嘉年華
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