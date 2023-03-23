台中轉綠燈卻夜間減壓供水 盧秀燕籲中央依循標準

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經濟部決議將新竹以南至北彰化水情燈號從藍轉綠，夜間離峰時段實施減壓供水，意即「類黃燈」。台中市長盧秀燕（前中）23日接受媒體聯訪表示，市府可能需要跟中央了解一下「類黃燈」與黃燈的差別、跟綠燈又有什麼不同。（台中市政府提供）中央社記者郝雪卿傳真 112年3月23日

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（中央社記者郝雪卿台中23日電）中央決議台中水情燈號即日起從藍轉綠，同時採取夜間離峰時段減壓供水，台中市長盧秀燕今天表示，為何不照原先規定與標準流程，市府可能需要跟中央了解一下其中差別。

經濟部昨天決議將新竹以南至北彰化水情燈號即日起從藍轉綠，夜間離峰時段晚間11時至隔日早上5時實施減壓供水，意即「類黃燈」。盧秀燕今天出席台中市第4屆里長研習會，針對台中水情燈號接受媒體聯訪時對「類黃燈」措施提出看法。

盧秀燕表示，昨天看到水利署發布消息，包含竹苗、台中、北彰化等地區，水情燈號由藍燈突然大幅跳到「類黃燈」，因為藍燈完先是綠燈、接著才是黃燈；結果中央將竹苗及台中改成從藍燈跳過綠燈、也還不到黃燈，叫作所謂的「類黃燈」。

盧秀燕指出，感謝中央有聽進地方的意見，轉換燈號，讓大家能注意到水情緊張，並加強節約用水；不過也有民眾問市府，水情燈號有固定的政府規定，現在卻轉成「類黃燈」，民眾便問，以後馬路上的紅綠燈，是不是也有類紅燈、類綠燈，「這樣也很怪異」。

盧秀燕說，為何不依照原先政府規定與標準流程，綠燈就綠燈、黃燈就黃燈，現在跑出一個「類黃燈」，市府可能需要跟中央了解一下「類黃燈」與黃燈的差別、跟綠燈又有什麼不同。

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根據經濟部水利署網站資訊，水情燈號中的綠燈為水情提醒，加強水源調度及研擬措施；黃燈則為減壓供水，包含離峰及特定時段降低管壓供水，以及停供行政機關及國營事業管轄噴水池、澆灌、沖洗外牆、街道及水溝等非急需或非必要用水。

此外，在今天的里長研習會中，也有不少里長大喊「選總統」，盧秀燕強調，這段時間非常感謝許多基層好朋友，包括里長、議員、民眾等對她的支持與愛護，不過之前已表態過，沒有打算要參選總統，也不會搭配參選副總統，辜負大家的愛護與期待，真的很不好意思，「金拍謝」。（編輯：謝雅竹）1120323