東港籍漁船印尼船員公海受傷 3天航程急送就醫

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（中央社記者楊淑閔台北24日電）漁業署今天表示，一艘在太平洋公海作業的東港籍「主懷668號」延繩釣漁船，21日通報1名印尼籍船員因作業不慎頭部受傷出血，急駛至航程約3日的薩摩亞阿皮亞港，於23日抵達就醫。

農委會漁業署表示，「主懷668號」船上1名台籍船長及13名印尼籍船員在太平洋公海從事鮪釣作業，21日上午漁業監控中心接獲「主」船通報位在南緯6度59分、西經167度55分海域作業，但是有1名印尼船員作業不慎致使頭部受創出血。

漁業署進一步說明，「主」船隨即依據「漁船船員海上傷病申請救援通訊諮詢機制」聯繫醫生，評估受傷船員有立即就醫需要，船主即刻決定停止作業，急駛到距離約470浬、單趟航程約3日的薩摩亞阿皮亞港送醫，並由外交部緊急洽薩摩亞相關單位協助。

漁業署並說，「主」船已於當地時間3月23日晚上10時36分，即台北時間傍晚5時36分抵達薩摩亞阿皮亞港就醫檢查，醫生評估須進行手術，將持續了解船員後續狀況。

漁業署並肯定船主當機立斷放棄漁撈作業，願意付出往返航程6天的油料花費、停止作業損失、薪水成本等，約計新台幣50萬元損耗，確保生命安全無價。（編輯：陳政偉）1120324