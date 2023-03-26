國際展能節法國舉行 台身障國手奪8金9銀3銅

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4年一度的國際展能節職業技能競賽25日晚間在法國梅斯舉辦第10屆競賽頒獎典禮，台灣28位身心障礙國手參賽，在約30國選手中成績斐然，共獲得8金、9銀、3銅以及1座特別獎。（勞動部勞動力發展署提供）中央社記者曾婷瑄巴黎傳真 112年3月26日

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（中央社記者曾婷瑄巴黎26日專電）第10屆國際展能節職業技能競賽25日在法國梅斯舉行頒獎典禮，參賽的28位台灣身心障礙國手獲得8金、9銀、3銅、1特別獎的耀眼成績。得獎者告訴中央社，克服身體障礙，「耐心學習、永不放棄」。

第10屆國際展能節職業技能競賽（International Abilympics）22日至25日在法國梅斯（Metz）舉辦，台灣28位身心障礙國手參賽，在約30國選手中表現亮眼，在參加的26項職類競賽中獲得8金、9銀、3銅以及1座特別獎。

4年一度的國際展能節職業技能競賽由國際奧林匹克身心障礙聯合會（International Abilympic Federation, IAF）會員國輪流承辦，透過賽事提供全球身心障礙者展現精湛技能的競賽與交流機會。

本屆參賽由勞動部次長陳明仁率團，台灣隊出動包含裁判長、手語翻譯、醫照護人員逾百人，而團隊也是展能節國際競賽的重要精神。得獎人在台上光榮揮舞中華奧會旗，背後克服身體障礙、專注練習令人欽佩。

籐藝國手甘芫銍可謂傳奇技藝達人，2016年在第9屆國際展能節職業技能競賽中拿下陶藝金牌後，毅然決定轉戰籐藝，並在今年再次奪冠。

正職為貨運理貨員的甘芫銍因20多年前的車禍而不良於行，他賽後接受中央社電訪時表示，雖看似順利，但他在這4年練習中，付出了極大的努力與代價，而他也在在兩項技藝中找到可以結合的共通點。

甘芫銍爽朗說道：「獲獎很開心、很興奮，不過我覺得金牌早應該屬於台灣，因為我對台灣選手很有信心，不會比其他國家差。」

提到比賽遇到的困難，他指出，台灣使用較軟藤心，歐美則採用較硬的柳條，材料不同，只能靠更努力練習，熟能生巧。不過手會比較痛，做完手都腫起來了，「這時我會向自己喊話：『可以做到，我沒有那麼差！』」

甘芫銍說，台灣本身教藤藝比較少，有時候有找不到老師的問題，若政府有這樣的專業課程他也很願意傳授技藝。

西餐烹飪金牌沈方惠告訴中央社，「熬過備賽5年，終於熬出結果能實實在在握在手中，有種苦盡甘來的感覺」，她非常感謝一路陪伴的老師、學長和母校的各種協助。令她最難忘與感動的是下班就衝去培訓，夥伴也都陪練到半夜才回家。

沈方惠天生左手有障礙，細緻的東西握不太住，切菜也不順，大家集思廣益思考如何改變料理方式，自己也想辦法克服，並更加勤快練習，「我告訴自己可以做到，多練習、多努力，做到就是一種成就」。

奪下棚內攝影項目金牌的黃進福是聽障者，他透過文字告訴記者，比賽時他的分組只有他一位選手，所以評審裁判不斷關切，還有評審一直提問，讓拍攝過程不太順利。面對大會後續新增的規定，好險黃進福心中已有許多備案，「憑著自己的創作，讓作品說話，果然突破夾殺，得到大家的支持和肯定」。

他特別感謝指導老師不藏私的傳授，「我才能有這些能力去應變與創作」，以及翻譯手語老師的協助，「沒有他們我就沒辦法成功」。

他說，克服困難的方法，就是耐心學習、永不放棄，才有成果。「過程中我不斷修正自己的態度與想法，為了增加自己的能力。」

國際奧林匹克身心障礙聯合會是由日本於1981年發起成立，目前有79個會員團體來自52個國家與地區。本屆國際展能節職業技能競賽原定2021年8月在俄羅斯莫斯科舉辦，後因COVID-19疫情與俄烏戰爭影響改至今年在法國登場。國手經歷選拔與17個月培訓，累積實力，終得以在國際舞台上大展身手。（編輯：郭中翰）1120326

第10屆國際展能節職業技能競賽由勞動部次長陳明仁（前右）率團參加，台灣隊出動包含裁判長、手語翻譯、醫照護人員逾百人，支持國手站上世界舞台。（勞動部勞動力發展署提供）中央社記者曾婷瑄巴黎傳真 112年3月26日

第10屆國際展能節職業技能競賽22日至25日在法國梅斯（Metz）舉行。籐藝金牌選手甘芫銍可謂傳奇技藝達人，他表示，獲獎很開心，不過覺得金牌早應該屬於台灣。（勞動部勞動力發展署提供）中央社記者曾婷瑄巴黎傳真 112年3月26日

第10屆國際展能節職業技能競賽22日至25日在法國梅斯（Metz）舉行。棚內攝影金牌聽障國手黃進福用文字告訴中央社，他憑著自己的創作，讓作品說話，而克服困難的方法就是耐心學習、永不放棄，才有成果。（勞動部勞動力發展署提供）中央社記者曾婷瑄巴黎傳真 112年3月26日