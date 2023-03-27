台大開發無蜂王技術 大幅降低溫室瓜果授粉成本

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台灣大學昆蟲系教授楊恩誠開發以費洛蒙取代蜂王，研發出無蜂王授粉技術，解決傳統整箱蜜蜂數量過多需要餵食等問題，經產品化已獲得專利。（台大提供）中央社記者曾以寧傳真 112年3月27日

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（中央社記者曾以寧台北27日電）台灣大學昆蟲系教授楊恩誠開發以費洛蒙取代蜂王，研發出無蜂王授粉技術，解決蜜蜂需餵食等問題，讓溫網室作物授粉成本大砍近半，提升作物產量與品質。

台大生物資源暨農學院副院長林裕彬今天在研究成果發表記者會上指出，全球暖化造成區域氣候變異加劇，農作物因氣候變異導致開花與授粉期受影響，適栽區域在未來將顯著改變，溫網室等設施栽培逐漸成農民選擇的栽作方式；此外蜜蜂生態也受影響，授粉成為農民需要面對的課題之一。

楊恩誠說明，台灣設施栽培面積已在10年間，從1萬1631公頃增加到3萬多公頃；但傳統溫室內授粉需要花約新台幣4000到8000元購買8片巢脾的整箱蜜蜂，但溫室蜜源常不足以養活整箱蜂，需另外餵食糖水，導致農戶在餵食過程遭受攻擊，還有得避開熱門採蜜季節等問題，部分作物更需仰賴引進國外熊蜂或成本高昂的人工授粉。

研究團隊以目前養蜂常見的西洋蜂，從蜂巢中隔出部分工蜂，並以費洛蒙取代蜂王，刺激工蜂外出採粉採蜜，發現蜜蜂表現穩定，僅1到2片巢脾的工蜂，就可完成2分地溫室洋香瓜的授粉，且授粉率達近99%，蜜蜂壽命更可長達近3個月，較傳統飼養的工蜂壽命更久。

楊恩誠指出，經在全台88間溫網室、12種作物進行授粉試驗，包括洋香瓜、美濃瓜、草莓、絲瓜、苦瓜、大黃瓜、小黃瓜、棗子、櫛瓜、藍莓、甜桃、燈籠果等，皆獲得良好授粉成效，不僅增加作物產量與品質，更減少仰賴國外進口熊蜂衍生的碳足跡和可能造成的生態危機。

楊恩誠說，過往國際上並沒有這類研究案例，這種蜂箱經產品化已獲得專利，目前每箱售價約2500元，且未來生產規模提升，還有機會再降，可大幅降低農民授粉成本，並有不需操作開箱、授粉結束不用特別處理等好處，相當適合種植規模小的農民採用。（編輯：李亨山）1120327