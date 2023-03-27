更多編輯台推薦新聞：
中央社99週年社慶 劉克襄盼承襲榮耀、穩固向前
生活

中央社99週年社慶 劉克襄盼承襲榮耀、穩固向前

書摘／從前從前有間古書店 莎樂倫珍本書的多重宇宙
文化

書摘／從前從前有間古書店 莎樂倫珍本書的多重宇宙

宏都拉斯外長致函吳釗燮信件曝光 時間點顯示政治操作斧鑿深
政治

宏都拉斯外長致函吳釗燮信件曝光 時間點顯示政治操作斧鑿深

中央社徵才

中央社徵才

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 生活

教育部疫後就學貸款補助 7月起扣抵1年本息

2023/3/27 16:38（3/27 17:29 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
「疫後就學貸款補助方案」幫忙經濟負擔重的就學貸款畢業生或在學生，教育部27日表示，預計受惠人數約54.6萬人。（示意圖／圖取自Unsplash圖庫）
「疫後就學貸款補助方案」幫忙經濟負擔重的就學貸款畢業生或在學生，教育部27日表示，預計受惠人數約54.6萬人。（示意圖／圖取自Unsplash圖庫）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者陳婕翎台北27日電）「疫後就學貸款補助方案」幫忙經濟負擔重的就學貸款畢業生或在學生，教育部今天表示，預計受惠人數約54.6萬人，其中非在學的貸款人若符合資格，7月起連續扣抵12個月本息。

教育部發布新聞稿說明，疫後就學貸款補助須知預計於5月底前公告，若在6月20日時的條件，在學中及非在學貸款人本人或其配偶為懷孕、或非在學的貸款人為低收入或中低收入戶，則請檢附相關證明文件依政府公告管道提出申請。

教育部表示，這次補助措施將於6月底前由政府依部會資料主動審查補助資格，分別設算補助額度，自7月起再由承貸銀行直接通知；依據每名貸款人貸款本金、經濟收入條件等的不同，實際補助額度，也就是協助還1年本息，也會有所不同。

教育部說，符合疫後就學貸款補助方案資格者，若為在學中的貸款人，由承貸銀行直接扣抵貸款人最近一學期的貸款本金；至於非在學的貸款人則是扣抵1年的還款本息，避免直接發送現金給貸款人用於其他支出，真正減輕貸款人就學貸款的還款負擔。

教育部疫後就學貸款補助方案編列220億元特別預算經費，用以協助符合資格就學貸款人償還1年本息，實際依據每名貸款人貸款本金設算補助額度，免提出申請並直接由承貸銀行扣抵，真正減輕貸款人就學貸款的還款負擔，預計受益人數為54.6萬人。

補助資格方面，非在學的貸款人，須未具111學年度第2學期在學身分，且具低收入戶或中低收入戶；於111年度平均每月所得未達4萬元；有12歲以下子女；本人或其配偶已懷孕等上述任一資格。

至於在學中的貸款人，須為111學年度第2學期在學學生、112學年度第1學期新入學學生，且各學期具獲低收入戶、中低收入戶、特殊境遇家庭、身心障礙或原住民等學雜費減免；獲大專校院弱勢學生助學計畫助學金；有12歲以下子女；本人或其配偶已懷孕等上述任一資格。

教育部提醒，若在學中及非在學貸款人本人或其配偶為懷孕、非在學的貸款人且為低收入戶或中低收入戶者，因須以6月20日時的條件進行審查，以照顧貸款人，需貸款人自6月1日至7月31日前，檢附孕婦健康手冊、診斷證明書或戶籍所在地政府核發的低收入戶/中低收入戶證明等文件。（編輯：管中維）1120327

#就學貸款
延伸閱讀
中低薪房貸支持方案6月開放申請 通勤月票7月發行文化部成年禮金6/6開放領取 赴獨立書店消費加碼送點數普發6000元3/22線上分流登記 誰可領？怎麼領？一次看懂
聚焦新聞
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族