教育部疫後就學貸款補助 7月起扣抵1年本息

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「疫後就學貸款補助方案」幫忙經濟負擔重的就學貸款畢業生或在學生，教育部27日表示，預計受惠人數約54.6萬人。（示意圖／圖取自Unsplash圖庫）

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（中央社記者陳婕翎台北27日電）「疫後就學貸款補助方案」幫忙經濟負擔重的就學貸款畢業生或在學生，教育部今天表示，預計受惠人數約54.6萬人，其中非在學的貸款人若符合資格，7月起連續扣抵12個月本息。

教育部發布新聞稿說明，疫後就學貸款補助須知預計於5月底前公告，若在6月20日時的條件，在學中及非在學貸款人本人或其配偶為懷孕、或非在學的貸款人為低收入或中低收入戶，則請檢附相關證明文件依政府公告管道提出申請。

教育部表示，這次補助措施將於6月底前由政府依部會資料主動審查補助資格，分別設算補助額度，自7月起再由承貸銀行直接通知；依據每名貸款人貸款本金、經濟收入條件等的不同，實際補助額度，也就是協助還1年本息，也會有所不同。

教育部說，符合疫後就學貸款補助方案資格者，若為在學中的貸款人，由承貸銀行直接扣抵貸款人最近一學期的貸款本金；至於非在學的貸款人則是扣抵1年的還款本息，避免直接發送現金給貸款人用於其他支出，真正減輕貸款人就學貸款的還款負擔。

教育部疫後就學貸款補助方案編列220億元特別預算經費，用以協助符合資格就學貸款人償還1年本息，實際依據每名貸款人貸款本金設算補助額度，免提出申請並直接由承貸銀行扣抵，真正減輕貸款人就學貸款的還款負擔，預計受益人數為54.6萬人。

補助資格方面，非在學的貸款人，須未具111學年度第2學期在學身分，且具低收入戶或中低收入戶；於111年度平均每月所得未達4萬元；有12歲以下子女；本人或其配偶已懷孕等上述任一資格。

至於在學中的貸款人，須為111學年度第2學期在學學生、112學年度第1學期新入學學生，且各學期具獲低收入戶、中低收入戶、特殊境遇家庭、身心障礙或原住民等學雜費減免；獲大專校院弱勢學生助學計畫助學金；有12歲以下子女；本人或其配偶已懷孕等上述任一資格。

教育部提醒，若在學中及非在學貸款人本人或其配偶為懷孕、非在學的貸款人且為低收入戶或中低收入戶者，因須以6月20日時的條件進行審查，以照顧貸款人，需貸款人自6月1日至7月31日前，檢附孕婦健康手冊、診斷證明書或戶籍所在地政府核發的低收入戶/中低收入戶證明等文件。（編輯：管中維）1120327