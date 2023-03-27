中低薪房貸支持方案6月開放申請 通勤月票7月發行

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（中央社記者陳俊華台北27日電）行政院今天舉行疫後特別預算啟動記者會，房貸族支持方案預計6月開放申請，首波最快7月中可領新台幣3萬元；通勤月票部分，3大生活圈已展開前置作業，預計7月發行，可在捷運、台鐵購買。

行政院代理發言人羅秉成下午主持「溫暖及時－疫後特別預算啟動記者會」，並由各部會報告各類獎勵、補助、補貼的申請方式，及受惠族群、啟動時程。

內政部營建署副署長徐燕興說，「中產以下自用住宅貸款戶支持方案」補助對象是國內自用住宅貸款戶，其與配偶、未成年子女應符合民國110年家庭總所得合計新台幣120萬元以內，僅有一間房子規定。

徐燕興表示，台北市房屋原始核貸金額在850萬元以內，其他地區700萬元以內；預計6月開放線上與臨櫃申請，經審核通過後將一次撥付3萬元支持金，預估第一批符合資格者可在7月中領到，將可嘉惠55萬戶中低薪房貸族。

公共運輸通勤月票部分，交通部路政司長林福山說，目前已有20縣市規劃相關通勤月票方案，基北北桃、中彰投苗、南高屏3大生活圈已展開相關前置作業，預計今年7月發行，初步規劃販售通路包括捷運車站、台鐵車站及網路APP購買等方式。

林福山表示，鼓勵公共運輸觀光旅遊部分，64條台灣好行路線，持電子票證享半價優惠；為促進自由行國際旅客來台，有機會抽獎獲5000元消費金，共50萬份；鼓勵國外組團社與國內接待旅行社合作攬客組團來台，每團給予5000元到5萬元獎助金，預計獎助9萬團。

文化部次長王時思說，6月6日將推出成年禮金，針對2001年9月1日到2005年12月31日出生的18歲到21歲青年，發放每人1200點，可用於看表演、看國片、實體書店購書、參觀博物館、買文創及工藝品、參加社區文化小旅行等。

王時思指出，預計成年禮金發放人數近100萬人，全國至少1萬個藝文消費點，並將加碼獨立書店購書點數2點加贈1點，最多放大至1800點，預期為藝文產業帶來商機超過70億元。

疫後就學貸款補助方案部分，教育部高教司長朱俊彰說，將由政府在6月底前主動審查補助資格，再由承貸銀行從7月起通知符合補助資格者，實際依據貸款人的貸款本金設算補助額度，直接扣抵一年本息（非在學的貸款人）或最近一學期本金（在學中的貸款人）。

經濟部工業局長連錦漳指出，已規劃活絡商圈、街區店家、市集相關措施，將提供環境優化補助，市場、夜市提升美學品牌推廣美處經費200萬元；補助低碳化、智慧化轉型，商業服務業每家補助30萬到150萬元，9人以下街區店家補助3萬到5萬元。

連錦漳說，輔導業者產業升級轉型部分，透過補助模式，聚焦低碳化、智慧化創新及優化群聚地區基礎設施，同時以推出「製造業以大帶小」，從供應鏈角色來推動較有成效，其中「低碳化1+10」最高補助3000萬元，「智慧化1+4」則可補助2000萬元。

連錦漳表示，為協助廣大業者瞭解政府資源，4月上旬起將召開說明會，並成立單一服務窗口「0800-000-257」，4月底全面提供諮詢、輔導、補助、申請收件。（編輯：蘇志宗）1120327