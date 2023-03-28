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配合清明連假疏運 中橫關原災害路段暫停施工

2023/3/28 17:23
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（中央社記者張祈花蓮縣28日電）清明連假將於4月1日至5日展開，中橫公路台8線117.4關原坍方災害路段連假期間暫停施工，上午7時至下午5時開放通行，以採單向管制輪流放行，夜間不開放通行。

公路總局發布新聞資料指出，關原坍方災害搶修路段因邊坡施工需要，目前管制台8線114.6k至120.6k（關原至金馬隧道）路段交通，採每日4時段人車通行，考量連假疏運需求，連假期間暫停施工，連假後恢復管制。

公路總局太魯閣工務段指出，連假期間上午7時至下午5時採單向輪流放行，因邊坡復健工程還在進行，放行時段均安排人員於現場警戒、管制，視邊坡狀況機動放行，若遇到強降雨、濃霧無法監看邊坡狀況，不排除停止放行。

另外，台8線149k慈雲橋路段也在進行邊坡維護工程，將於4月10日起至5月11日實施施工管制，公路總局太魯閣工務段指出，每日上午7時至下午6時，每2小時放行10分鐘，晚間6時至隔天上午7時及假日期間不管制。

公路總局呼籲，行駛山區道路，出發前務必掌握沿線交通狀況，並考量車程時間配合管制安排出發時間，避免影響行程。（編輯：謝雅竹）1120328

#公路總局太魯閣工務段
#台8線149k慈雲橋
#清明
清明
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