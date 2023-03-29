杉原灣清明連假起啟動海域安全服務 電音派對也登場

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台東杉原灣海水浴場4月1日開始有海域安全巡邏隊進駐，清明連假也將辦夜晚沙灘電音派對，歡迎民眾白天戲水、夜晚隨音樂搖擺。（台東縣政府提供）中央社記者盧太城台東傳真 112年3月29日

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（中央社記者盧太城台東縣29日電）台東杉原灣海水浴場4月1日開始有海域安全巡邏隊進駐，5天清明連假也將辦夜晚沙灘電音派對，歡迎民眾白天戲水、夜晚隨音樂搖擺。

台東縣政府今天發布新聞稿表示，台東民眾最喜愛的戲水勝地杉原灣，將於4月1日至9月30日每日上午10時至下午6時由海域安全巡邏隊進駐，提供民眾海域安全服務。

台東縣政府已於日前完成強化海域安全巡邏隊水上救援、岸上急救等技能教育訓練，現場專業巡邏員及瞭望台、AED、IRB（救生艇）等設備皆就緒，為民眾預備好安全的海域遊憩環境，歡迎民眾到杉原灣，跳進沁涼太平洋，享受陽光、沙灘、海浪，擁抱台東100種藍。

海域安全巡邏隊的戒護範圍為向海延伸100公尺、往沙灘延伸100公尺的區域；戒護區域內，民眾可進行沙灘戲水及游泳，若有民眾做出安全疑慮的行為前，將會有專業巡邏員提出警告，預防並降低民眾發生意外的風險，且巡邏員皆具備救生員資格，若不幸突發意外狀況，巡邏員可把握黃金救援時間進行救援。

配合海域開放安全服務，5天清明連假台東縣政府在杉原灣推出「東浪嘉年華feat.尬電」活動。

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結合「尬電」元素，規劃4大主題之夜，邀請24組堅強卡司輪番帶來精采演出，非常適合全家大小一起來趟台東之旅，白天可以擁抱台東藍，踩著海水沁涼、仰望天空繽紛大型風箏表演，還有刺激的沙灘排球比賽、趴板、沙雕等活動，夜晚隨著東浪嘉年華沙灘電音派對音樂搖擺。

縣府交通及觀光發展處代理處長江慧卿提醒民眾，為因應東浪嘉年華夜晚沙灘電音派對辦理及考量民眾安全，4月1日至5日，請現場民眾配合於下午5時前前離開水域，歡迎民眾清明假期盡情體驗台東的美好。（編輯：陳仁華）1120329