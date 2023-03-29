台馬海纜提前搶修 中華電：拚4月初修復

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（中央社記者江明晏台北29日電）台馬兩條海纜全斷，波及馬祖通訊，中華電信成功爭取海纜船提前抵台修復，已於近日開始進行其中一條海纜搶修，若作業順利，預計4月初有機會修復。

中華電信兩條台灣、馬祖海纜分別在2月2日晚間及2月8日中午發生斷纜，造成馬祖地區民眾通信受到影響。中華電緊急洽請多家國際海纜船抵台搶修，原先預計抵台搶修的國際海纜船最快只能在4月20日抵台，中華電信積極爭取提前。

中華電信今天說明，台馬間計有2條不同路由的海纜，中華電信洽請的海纜船，已於近日開始進行其中一條海纜搶修，若作業順利，預計4月初有機會修復；等於搶先進度比原先預估快了將近一個月。

中華電信進一步說，還在積極洽請海纜船能儘速抵台搶修另一條海纜，確切修復日期，目前尚難預估。

中華電也強調，只要修復台馬海纜其中一條海纜，台馬通信網路就會完全恢復正常，因兩條海纜設計目的，是為互為備援。（編輯：林興盟）1120329