更多編輯台推薦新聞：
周杰倫摘全球銷量冠軍 成首名奪冠華語歌手
娛樂

周杰倫摘全球銷量冠軍 成首名奪冠華語歌手

中央社99年社慶 雙100計畫包括員工送國外進修
生活

中央社99年社慶 雙100計畫包括員工送國外進修

普發6000元ATM領現金 快速查詢哪個機台離你最近
生活

普發6000元ATM領現金 快速查詢哪個機台離你最近

普發6000元3/22線上分流登記 誰可領？怎麼領？一次看懂
政治

普發6000元3/22線上分流登記 誰可領？怎麼領？一次看懂

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 生活

台馬海纜提前搶修 中華電：拚4月初修復

2023/3/29 18:56（3/29 19:32 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
台灣與馬祖間2條海底電纜全斷。（中央社製圖）
台灣與馬祖間2條海底電纜全斷。（中央社製圖）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者江明晏台北29日電）台馬兩條海纜全斷，波及馬祖通訊，中華電信成功爭取海纜船提前抵台修復，已於近日開始進行其中一條海纜搶修，若作業順利，預計4月初有機會修復。

中華電信兩條台灣、馬祖海纜分別在2月2日晚間及2月8日中午發生斷纜，造成馬祖地區民眾通信受到影響。中華電緊急洽請多家國際海纜船抵台搶修，原先預計抵台搶修的國際海纜船最快只能在4月20日抵台，中華電信積極爭取提前。

中華電信今天說明，台馬間計有2條不同路由的海纜，中華電信洽請的海纜船，已於近日開始進行其中一條海纜搶修，若作業順利，預計4月初有機會修復；等於搶先進度比原先預估快了將近一個月。

中華電信進一步說，還在積極洽請海纜船能儘速抵台搶修另一條海纜，確切修復日期，目前尚難預估。

中華電也強調，只要修復台馬海纜其中一條海纜，台馬通信網路就會完全恢復正常，因兩條海纜設計目的，是為互為備援。（編輯：林興盟）1120329

#中華電信
#馬祖
#台馬
延伸閱讀
台馬海纜遭疑中國船蓄意損害 李問：應增強備援系統美專家：台馬海纜中斷 疑為中國騷擾或演練封鎖金融時報：中國阻撓南海海纜鋪設 台灣受害華爾街日報：海纜中斷無法連網 台灣離島窺戰時可能情景
聚焦新聞
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族