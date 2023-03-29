破壞海纜祭重罰 NCC修法最重處無期徒刑併科1億罰金

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（中央社記者蘇思云台北29日電）NCC今天提出電信管理法修法草案，破壞海纜相關設施導致災害、致人於死者，最重處無期徒刑或7年以上有期徒刑，得併科新台幣1億元以下罰金；除了實體破壞海纜之外，若核心資通系統被駭也會開罰。

台馬海纜日前遭勾斷，也讓海纜重要性浮上檯面，國家通訊傳播委員會（NCC）今天決議提出電信管理法第72條、第72條之1及第95條修正草案。

NCC副主委翁柏宗表示，過去只有損壞海纜登陸站、國際交換機房或衛星通信中心會開罰，這次修法後主要有2個重點。第一，若破壞海纜登陸站連接纜線、國內海纜機房及與其連接纜線也會開罰，意味著破壞海纜本身也會開罰。

依照修正草案條文，如果破壞海纜登陸站、機房或纜線、國際交換機房，影響正常運作，意圖危害國家安定而犯前罪者，可能處3年以上10年以下有期徒刑，得併科5000萬元以下罰金；過失破壞者，處6月以下有期徒刑、拘役或科200萬元以下罰金，罰金也從原本20萬元提高到200萬元；如果是未遂犯也會處罰。

NCC表示，由於未來電信服務運用範圍很廣，像是應用在遠距醫療、自駕車都有可能，在草案部分，如果因破壞相關海纜設施導致災害、因此致人於死者，處無期徒刑或7年以上有期徒刑，得併科1億元以下罰金。

第二，除了實體破壞海纜之外，也把核心資通系統被駭納入管理，新增第72條之1條文。

翁柏宗表示，本次修法參照刑法妨害電腦使用罪章及國家安全法第7條等規定，新增第72條之1規定，對於海纜登陸站、國內海纜機房、國際交換機房或衛星通信中心的核心資通系統遭受虛擬侵害，明定處罰規定。

依照草案條文，如果無故侵入系統帳戶密碼、無故以電腦程式干擾相關電信設備等，危害海纜登陸站、機房、國際交換機房、衛星通信中心或其設備的核心資通系統無法正常運作，處1年以上7年以下有期徒刑，得併科500萬元以下罰金。

如果侵害資通系統，致人於死者，最重處無期徒刑或7年以上有期徒刑，得併科1億元以下罰金。

NCC強調，修正草案開罰是針對自然人，後續會銜數位部報請行政院審查再送到立法院。（編輯：潘羿菁）1120329